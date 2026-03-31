免等京華城案　柯文哲避而不談的一案恐先發監

▲眾望基金會被法院認定是柯文哲的金庫，並遭柯掏空。（翻攝眾望基金會官網）



圖文／鏡週刊

柯文哲掏空眾望基金會遭依背信罪判2年半，他到處喊沒圖利沒收賄、清清白白，但對於背信案卻是避而不談，根據《刑事訴訟法》規定，最重本刑3年以下有期徒刑、竊盜、詐欺、侵占、背信、傷害、贓物罪等，二審判決後，原則上不得上訴第三審，至於背信罪為5年以下之罪，但也明訂為不得上訴第三審之罪，柯文哲所涉背信罪部分，案情相對單純，不容易被翻案，二審定讞後柯即得入獄。

台北地院審理柯文哲弊案認為，政治獻金並非私人財產，柯文哲卻透過木可公司以販賣小物及開演唱會等商業交易行為，侵占政治獻金逾6千萬元，並將謝國樑等人捐給民眾黨的政治獻金600萬捐款挪用於己，還挪用眾望基金會公款827萬餘元，涉及掏空民眾黨及眾望基金會。

▲柯文哲上訴高院後第一個難關是眾望基金會二審定讞，屆時他將入獄。（鏡報李智為）

更關鍵的是，判決書中對金流認定十分明確，1,500萬元政治獻金專戶匯入木可帳戶，再分批轉出至柯文哲帳戶共450萬元，其中244萬元流入柯子證券帳戶，整體金流路徑清晰且具可追溯性；法官並引用帳冊紀錄、銀行資料及相關證人證詞交叉比對，形成完整證據鏈。對柯文哲辯稱「未進入私人帳戶」等說法，判決書逐一駁斥，認定柯說詞與客觀金流不符。

柯文哲與李文宗設立眾望基金會時，向主管機關申報設立目的是從事社會公益，核心宗旨則為扶助社會弱勢，但柯文哲卻將公款挪作個人選舉使用。柯文哲將競選總部及民眾黨團隊人員安插進眾望基金會，但實際工作內容皆是處理柯文哲競選總統選舉相關活動、行程，前後共支領827萬多元薪資，領這錢的人還包括流亡海外的貼身帳房許芷瑜（橘子），柯文哲與李文宗的做法，完全悖離眾望基金會設立目的，明顯損害眾望基金會，涉及背信。

▲眾望基金會2024年8月遭搜索，查扣柯文哲掏空的不法事證。

由於背信罪的成立幾乎沒有模糊空間，一審已完成全面證據調查，二審除非出現重大新事證，否則改判機率極低，一旦二審維持有罪，檢方就會啟動執行發監程序。



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