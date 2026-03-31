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美防長爆內線交易？　開戰前夕「經紀人急買國防ETF」遭攔截

▲▼美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

▲美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

根據《金融時報》引述3位知情人士報導，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的證券經紀人，竟在美以聯軍對伊朗發動攻擊的前幾週，試圖大手筆投資主要的國防公司，消息傳出後引發外界對於利益衝突的質疑。

開戰前夕急買國防ETF　貝萊德內部火速通報

知情人士透露，赫格塞斯在摩根史坦利（Morgan Stanley）的經紀人，於今年2月聯繫了資產管理巨頭貝萊德（BlackRock），表示要代表赫格塞斯，對其旗下的「國防工業主動型ETF」（Defense Industrials Active ETF，代碼 IDEF）進行高達數百萬美元的投資。

由於詢問時間點就在美國對德黑蘭採取軍事行動前不久，這筆代表「顯要客戶」的投資意向隨即在貝萊德內部遭到通報。對此，貝萊德、摩根史坦利以及五角大廈均拒絕發表評論。

瞄準軍工巨頭！基金成分股包含雷神、洛馬

根據貝萊德官方說明，這檔規模達32億美元的IDEF基金，主要投資於地緣政治碎片化與經濟競爭下，可能受惠於政府增加國防安全支出的公司。其核心持股名單包括雷神技術（RTX）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）與數據公司帕蘭泰爾（Palantir）。

上述軍工巨頭的最大客戶正是赫格塞斯所領導的美國國防部。報導指出，赫格塞斯不僅是這場伊朗戰爭的主要策劃者之一，更是川普政府中最強力推動攻擊的官員。

受限券商平台規定　投資案最終「無疾而終」

儘管赫格塞斯的經紀人積極詢問，但這筆數百萬美元的投資最終並未成行。原因是該基金雖然在去年5月就已推出，但當時摩根史坦利的交易平台尚未開放客戶購買。

目前無法確認該經紀人後續是否轉向投資其他國防主題基金。市場數據顯示，IDEF基金雖然過去一年上漲了28%，但近一個月卻不漲反跌，跌幅近13%。

曾任福斯新聞主持人　赫格塞斯身價曝光

這起投資疑雲也讓赫格塞斯的個人財務狀況再次受到檢視。根據參議院任命審查的財務申報表，他在2022年至2024年擔任福斯新聞（Fox News）主持人期間，薪水收入高達460萬美元；此外還有約50萬美元的圖書預付版稅、每本10萬至100萬美元不等的版稅收入，以及近90萬美元的演講費。

他在2025年6月公布的最新財務資料中顯示，曾出售了29家不同公司的股票，每筆價值約在1001美元至5萬美元之間。儘管這次對貝萊德的投資並未成功，但在國防部準備發動大規模軍事行動時，部長經紀人試圖佈局軍工產業的舉動，已在華爾街與政壇掀起波瀾。

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