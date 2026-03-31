以色列國會通過高爭議死刑法案　涉致命恐怖攻擊巴人將判死

▲以色列總理納坦雅胡 。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

以色列國會30日通過一項具高度爭議的法案，允許對因致命攻擊而被以恐怖罪名定罪的巴勒斯坦人判處死刑，並將其列為「預設刑罰」。此舉立即引發國內外批評，認為該法具有歧視性，並可能面臨司法挑戰。

法案獲多數執政陣營議員支持

法新社報導，該法案以62票贊成、48票反對通過，包括以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在內的多數執政陣營議員投下支持票。法案由極右翼國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）主導推動，另有1人棄權，其餘議員未出席投票。

班吉維爾在表決前佩戴象徵絞刑的繩索形狀胸針，公開表態支持該法案；表決後他在社群平台X發文表示，「我們創造了歷史！我們做出承諾，也實現了。」

死刑作為原則性判決

依據法案內容，在以色列占領的約旦河西岸地區，凡經以色列軍事法庭認定為蓄意發動致命攻擊、且屬於「恐怖行動」的巴勒斯坦人，將以死刑作為原則性判決，僅在「特殊情況」下可改判無期徒刑。當地巴勒斯坦人案件一律由以色列軍事法庭審理。

此外，法案亦適用於以色列本土刑事體系。若任何人被認定「意圖終結以色列國存在」，並以傷害以色列公民或居民為目的而故意致人於死，法院可判處死刑或無期徒刑。

法案同時明訂執行方式為絞刑，並要求判決後90天內執行，最長可延至180天。

這項立法迅速引發批評聲浪，反對者指出，針對約旦河西岸巴勒斯坦人採軍事法庭審理並適用死刑，與以色列境內不同司法體系並行，恐構成制度性差別待遇。外界也預期，該法案將在以色列司法體系內面臨挑戰，並可能引發更廣泛的國際關注。