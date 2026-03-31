王文洋熱戀小54歲女大生　直擊百貨美食街約會

▲即將過75歲生日的王文洋，不因認子風波卻步，又傳出穩交20歲女大生。

圖文／鏡週刊

現年74歲的宏仁集團總裁王文洋，即將要過75歲生日，去年他因認子風波躍上新聞版面，甚至延燒至法律訴訟層級。然而歷經爭議後，他並未對感情退縮，反而勇敢追愛。本刊日前直擊，王文洋與一名清秀長髮女子現身台北市區逛街。經進一步了解，該女子為其穩定交往中的女友，年僅20歲、仍在就讀大學，相差近54歲的兩人熱戀約半年，且女方已被帶回家中與王家人見面，獲得不錯評價。

王文洋去年遭一名宋姓女大生提起訴訟，主張雙方曾發生關係並產下一子。宋女表示，王文洋曾支付約四千萬元作為撫育費，其後提出高達十億元的賠償請求，雙方協商破局，最終對簿公堂。訴訟過程中，宋女要求進行DNA鑑定，但遭王文洋拒絕。一審法官認為宋女舉證不足，判決其敗訴。

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▲去年一名年輕宋女，對王文洋發起認子訴訟，並掀出兩人極密情事。

穩交半年 帶回家餐敘

儘管認子風波讓極密情事的私領域曝光，王文洋的感情並未因此停滯，反而逐步趨於穩定。日前本刊直擊，他與一名氣質清秀的長髮女子現身台北市區百貨美食街，彼此並肩而行，互動自然未見刻意閃避。

▲王文洋（左）與新女友（右）日前在商場逛街，兩人並肩，據悉已帶回家和王家人見面。（讀者提供）

當天兩人穿著相當低調。王文洋維持一貫西裝筆挺的形象，神情沉穩；女方則身穿白色上衣搭配簡約褲裝，臉戴口罩，僅露出清秀眉眼，整體氣質素雅。兩人在人群中行走，氛圍平靜。短暫停留後，隨即融入人潮之中。

現場觀察，兩人雖未多交談，關係卻流露從容感，看來舒適且熟悉。據了解，該女子正是他的現任女友，外表看上去可謂爺孫的雙方，已穩交約半年。

▲宋女為了認子訴訟出庭，但因舉證不足被判敗訴。

對於新戀情，王文洋透過發言人向本刊表示，「私人領域不做回應。」



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