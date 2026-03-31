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北檢續追5大案　柯文哲最快入獄時間曝光

柯文哲弊案一審宣判後，全案將上訴高院，柯最快明年初入獄。（鏡報鄒保祥）

▲柯文哲弊案一審宣判後，全案將上訴高院，柯最快明年初入獄。（鏡報鄒保祥）

圖文／鏡週刊

民眾黨創黨主席柯文哲涉嫌京華城弊案，3月26日遭台北地方法院重判17年，但柯文哲的司法風暴並沒有因為一審宣判而告一段落，他面臨最大的危機已倒數計時。

陳佩琪（圖）與丈夫柯文哲另案遭查辦財產來源不明。（鏡報李智為）

▲陳佩琪（圖）與丈夫柯文哲另案遭查辦財產來源不明。（鏡報李智為）

本刊掌握，柯目前最大的麻煩，並非京華城收賄主案，而是政治獻金案中涉及背信部分，由於背信罪屬於二審確定案件，一旦判決有罪即須入監執行，依照目前二審時程，上訴高院後，最快在明年初二審便可以審結，屆時柯文哲就得因背信罪的確定判決先入監服刑。除此之外，台北地檢署也會繼續偵辦柯文哲另外涉嫌北士科招商案、魚果市場改建案、南港轉運站BOT案、台智光案及財產來源不明案等5大案件。

柯文哲在台北市長內任的北士科地上權案涉圖利。（鏡報林煒凱）

▲柯文哲在台北市長內任的北士科地上權案涉圖利。（鏡報林煒凱）

南港轉運站BOT案由新光人壽得標，遭指涉圖利。（台北市公共運輸處提供）

▲南港轉運站BOT案由新光人壽得標，遭指涉圖利。（台北市公共運輸處提供）

「柯文哲涉《貪污治罪條例》之違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑13年。」民眾黨創黨主席柯文哲涉嫌京華城等弊案，共犯貪污、侵占政治獻金及背信等四罪，合併重判17年徒刑。3月26日下午3時44分，台北地院審判長江俊彥宣讀主文時，坐在被告席的柯文哲原本神情尚稱鎮定，但在關鍵刑度宣讀後，臉色明顯垮下。

雖然柯文哲涉犯京華城弊案一審告一段落，但台北地檢署對於柯另涉北士科、魚果市場、南港轉運站BOT、台智光及與妻子陳佩琪利用ATM存款的財產來源不明罪共五大弊案，正持續偵辦中。但這並不是柯文哲馬上要面臨最大的麻煩，由於京華城案中，有關挪用眾望基金會資金的背信罪屬於二審定讞案件，上訴高院後，依照審理時程，京華城案最快明年初會審結宣判，屆時背信罪部分會先確定，柯就得發監服刑。

台智光案已有被告遭判刑，柯文哲也因此案遭查辦。

▲台智光案已有被告遭判刑，柯文哲也因此案遭查辦。

魚果市場為柯文哲在市長任內發包，由沈慶京的中工承包。（中華工程提供）

▲魚果市場為柯文哲在市長任內發包，由沈慶京的中工承包。（中華工程提供）


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