戒糖也沒用！　營養師曝糖尿病「3大真凶」

▲戒掉手搖飲、不吃甜食，血糖還是異常？營養師解釋核心問題不是出在「糖」。（示意圖／視覺中國CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

為何不愛吃甜食，手搖飲都喝不甜的，血糖還是異常？營養師曾建銘解釋，很多人都以為只有「吃太多糖」才會得糖尿病，但第二型糖尿病的核心病理機制其實是「胰島素阻抗」，背後3大真凶才是禍首。

營養師揭關鍵不是糖 而是身體忘了怎麼處理糖

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文表示，長期以來，大家都被灌輸了一個過於簡化的觀念：「吃太多糖 ＝ 糖尿病」，但糖尿病不是吃糖造成的，而是「身體忘記怎麼處理糖」。

曾建銘比喻，胰島素像「一把鑰匙」，細胞像「一扇門」，本來在健康狀態下，胰島素會精準打開細胞大門，讓血糖進去變成能量。但「胰島素阻抗」會讓細胞對鑰匙的反應變遲鈍，即使胰臟加班分泌更多的鑰匙，大門依然緊閉。

胰島素阻抗讓血糖流浪 破壞代謝系統有三個真凶

曾建銘指出，這時葡萄糖進不去，只能在血液裡流浪，血糖就會偏高，「長期下來，胰臟累到癱軟，再也擠不出足夠的鑰匙，糖尿病就正式找上門了。」而破壞代謝系統的3個真凶其實分別是「內臟脂肪」、「肌肉量流失」、「遺傳與年紀」。

他解釋，內臟脂肪會分泌發炎物質、干擾胰島素訊號，讓細胞門鎖生鏽；肌肉是人體最大的「葡萄糖焚化爐」，現代人久坐、缺乏運動，使肌肉對葡萄糖的利用能力大幅下降；另外，若父母有糖尿病，罹患風險確實會提高，同時隨著年紀增長，胰臟功能與細胞敏感度也會自然退化下降。

別只盯著單一食物 腰圍、體脂與肌肉量才是重點

曾建銘建議，應把關注「單一食物」轉向關注「整體代謝」，含糖食物當然有風險，但疾病原因不該被過度簡化，真正要關注的是「腰圍與體脂比例」，除了多吃原型食物、減少加工品攝取，維持良好睡眠作息，還可以增加日常活動量與肌肉量，讓葡萄糖更容易被消耗，胰島素敏感度自然提升。