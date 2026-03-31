川普放話奪伊朗石油！布蘭特原油「衝破100美元」　創近4年最高

▲川普強硬表態計畫奪取伊朗石油。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

隨著美國總統川普（Donald Trump）強硬表態計畫奪取伊朗石油，加上葉門胡塞武裝組織（Houthi）正式加入戰局，國際油價週一（30日）應聲飆漲。美國西德州原油（WTI）自2022年以來首度收在每桶100美元以上，創下近4年來的最高收盤價，引發市場對於中東衝突全面升級的強烈擔憂。

WTI衝破100美元大關 創2022年7月以來新高

根據最新市場數據，美國基準原油西德州原油30日上漲3.25%，最終收在每桶102.88美元，這是自2022年7月以來最高的收盤水準。全球基準油價布蘭特原油（Brent）也微幅上漲0.19%，收在每桶112.78美元；事實上，布蘭特原油盤中一度衝破116美元，儘管隨後漲勢回吐，仍創下近4年來的最高收盤價。

目前美伊戰爭已進入第五周，交易員正焦慮地面對這場看不見盡頭的衝突。自2月28日美以聯軍攻擊伊朗以來，3月份油價已狂飆超過50%。布蘭特原油本月漲幅近55%，有望創下1989年以來最大單月漲幅；WTI本月漲幅也達53.5%，寫下2020年5月以來最佳表現。

川普放話「奪取伊朗石油」 威脅炸毀發電廠、油井

引發這波漲勢的主因之一，在於川普近日對伊朗的激進言論。他在29日接受《金融時報》專訪時直言，他想要「奪取伊朗的石油」，並計畫佔領該國石油出口命脈哈爾克島（Kharg Island），該島負擔了伊朗約90%的石油出口量。川普更將此舉比作美軍在委內瑞拉的行動。

30日上午，川普更在「真實社群」（Truth Social）發文威脅，除非美伊達成協議且荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）立即重新開放，否則美國將直接摧毀伊朗的發電廠、油井與哈爾克島。目前伊朗因封鎖荷莫茲海峽，已導致全球約五分之一的石油供應受阻。

胡塞武裝加入戰局 中東海域咽喉遭威脅

除了美伊直接對戰，受伊朗支持的葉門胡塞武裝組織也在週末宣布加入戰爭，並於28日對以色列發動攻擊。此舉引發市場恐慌，擔心連接紅海的重要航道「曼德海峽」（Bab al-Mandeb Strait）可能遭到封鎖。

與此同時，美國已在過去一周向中東增派數千名官兵。伊朗議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）29日則公開指責美國正秘密策劃「地面入侵」，並強調德黑蘭軍隊已整裝待發，準備與美軍交火。

分析師警示：若戰火持續 油價恐飆至200美元

面對緊繃局勢，投資人紛紛拋售股票避險。美股標普500指數（S&P 500）已連續五周下跌，創下2022年以來最長連跌紀錄。德意志銀行宏觀研究主管瑞德（Jim Reid）指出，隨著衝突持久化，市場受到的衝擊將越來越嚴重。

麥格理集團（Macquarie Group）分析師更發出警告，若戰爭持續到6月底，布蘭特原油恐衝上每桶200美元，屆時美國汽油價格將攀升至每加侖7美元。

儘管目前川普宣稱與伊朗的談判進展「非常順利」，且巴基斯坦等國也正努力斡旋，但瑞銀（UBS）分析師認為，在伊朗仍掌控荷莫茲海峽且境內保有濃縮鈾的情況下，短期內達成各方接受的解決方案機率依然受限。