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白宮稱伊朗新政權理性：談判失敗美軍將消滅威脅

▲白宮女發言人李威特。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮女發言人李威特。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

白宮30日表示，與美國進行談判的伊朗官員展現出較過去領導層「更為理性」的態度，但同時強調，美方仍持續在中東部署軍力，目的在於讓總統川普在戰爭與外交之間保有「最大的選擇彈性」，凸顯華府一邊談判、一邊施壓的雙軌策略。

白宮：新政權溝通更理性

CNN報導，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在記者會中指出，「在幕後與檯面下進行對話時，這些人似乎比一些可能已不在世的前領導人更為理性」，顯示美方認為伊朗內部權力結構出現變化。

不過，儘管川普政府對談判釋出樂觀訊號，白宮並未說明目前實際接觸的伊朗對象是誰，也未交代具體談判管道。李威特強調，伊朗所做出的任何承諾都將受到「考驗」，確保對方必須為其言行負責。

白宮威脅：若談判失敗　美軍將消滅威脅

李威特警告，如果伊朗拒絕依照川普提出的條件達成外交解決方案，「美國軍方將採取行動消滅威脅」。她說，「這對伊朗來說是另一個歷史性機會，讓他們做出正確選擇，放棄核子野心並與這位總統達成協議，否則將再次承受美國武裝部隊帶來的嚴峻後果」。

面對外界質疑，美國一方面強調談判、一方面又持續增兵中東是否自相矛盾，李威特回應，外交仍是川普的「首要選項與優先考量」。她並指出，五角大廈的任務是為三軍統帥創造最大戰略彈性，「這不代表總統已經做出任何額外決策」。

在同場記者會中，有媒體詢問川普是否意圖升高衝突或尋求結束戰事，李威特僅表示，總統目前專注於達成「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的目標，未正面回應戰事走向。

川普擬要求阿拉伯國家分擔伊朗戰爭相關成本

路透社報導，李威特透露川普正考慮要求阿拉伯國家分擔伊朗戰爭的相關成本。她表示，雖然不便代替總統宣布細節，但這確實是川普正在思考的方向，未來可能進一步對外說明。

整體而言，白宮一方面釋出伊朗內部出現可對話對象的訊號，另一方面持續強化軍事部署並提出強硬警告，顯示美國目前仍在外交突破與軍事升級之間維持高度彈性與壓力並行的策略。

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