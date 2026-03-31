副院長涉強摟診所女員工　院方：已暫停管理職務

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗縣頭份市某診所邱姓醫師被指控，在今年農曆除夕期間涉嫌強行摟抱女員工，引發社會大眾憤怒。由於邱男兼任當地某醫院的副院長，院方發布聲明表示，醫院已在3月2日接獲主管機關通知，目前案件依法啟動調查程序，調查期間暫停疑似涉案醫師在院內的管理職務。

▲邱姓醫師被指控在診所強行摟抱女員工。（圖／記者楊永盛翻攝）

邱姓醫師被指控猥褻女員工 監視器畫面惹眾怒

一名網友30日在社群平台公布一段監視器畫面，指控頭份市某診所、兼任某醫院副院長的邱姓醫師，涉嫌在今年除夕（2月16日）在自己經營的診所內，對女員工強行摟抱，導致受害者身心受創；女員工事後已經提出離職並向警方報案，但案發至今超過1個月，邱男都沒有道歉。

任職醫院已暫停邱男管理職務

消息公開之後，迅速掀起社會大眾關注，但面對上述指控，邱男至今仍未公開說明此事。而邱男任職的醫院緊急發布聲明表示，已在3月2日接獲主管機關通知，該名醫師疑似對院外人員進行性騷擾，目前已經依法啟動調查程序，調查期間暫停疑似涉案醫師在院內的管理職務；另外，院方會委請外部專業人員協助辦理，並聯繫疑似遭受性騷擾的院外人士，提供相關的諮詢、醫療或心理諮商等措施。

警方表示，接獲受害者報案之後，立刻蒐集相關證據及傳喚邱男到案，偵訊後已在3月6日依強制猥褻罪嫌移送地檢署偵辦。

議員陳光軒接獲陳情 曝後續處理

民進黨苗栗縣議員陳光軒表示，受害者有向他陳情，他和縣府相關局處長、苗栗產業總工會理事長等人都已介入幫忙，協助受害者保障勞工權益、處理司法流程，另外，受害者也表明授權交由他協助後續的法律、行政機關調解及對外回應。

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