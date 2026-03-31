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戰事擴大？ 美國務院旅行警示　伊朗列第4級「切勿前往」

▲美國更新伊朗旅遊警示 。（圖／VCG）

▲美國更新伊朗旅遊警示 。（圖／VCG）

記者張靖榕／綜合報導

隨著美國與以色列對伊朗的軍事行動進入第二個月，美國國務院28日更新全球旅行警示，將伊朗列為最高第4級「切勿前往」國家，同時上調中東多國風險等級，警告美國公民面臨日益升高的安全威脅。

美國務院示警：中東地區風險增加

美國之音（VOA）報導，美國國務院指出，當前軍事情勢升溫，使中東及周邊地區風險顯著增加。警示特別提到，支持伊朗的相關團體可能對美國海外利益或在各地的美國公民發動攻擊，甚至連中東以外的美國外交設施也可能成為目標。

目前被列為第4級警示「切勿前往」的國家，除伊朗外，還包括阿富汗、海地、伊拉克、利比亞、俄羅斯、索馬利亞、蘇丹、烏克蘭及葉門。美國政府表示，在這些地區，當地情勢可能危及生命，且美方協助能力有限，甚至無法提供支援，建議在當地的美國公民儘速撤離。

波斯灣國家警示等級上調

此外，多個波斯灣國家的警示等級已由第2級上調至第3級，包括沙烏地阿拉伯、巴林、科威特與阿曼；同樣列為第3級的還有以色列、阿拉伯聯合大公國、卡達，以及哥倫比亞、宏都拉斯、委內瑞拉與尼加拉瓜等國。第3級意指當地存在「嚴重風險」，建議重新考慮是否前往。

至於第2級警示國家，包含古巴、墨西哥、多明尼加共和國、法國、義大利、格陵蘭與英國，意味旅客應提高警覺並採取額外安全措施。

美國國務院說明，旅行警示分為4個等級，第1級為「採取常規預防措施」，第2級為「提高警覺」，第3級為「重新考慮行程」，第4級則為「切勿前往」。官員強調，全球安全情勢變化迅速，尤其是衝突地區，呼籲旅客隨時關注最新警示與當地發展。

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