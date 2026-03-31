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衝擊藍白合！　藍拔草忌憚柯文哲變心原因曝

白營憂心柯文哲若喪失參選總統資格恐會流失未來藍白競合籌碼。圖為白營329凱道集會畫面。（鏡報董孟航）

▲白營憂心柯文哲若喪失參選總統資格恐會流失未來藍白競合籌碼。圖為白營329凱道集會畫面。（鏡報董孟航）

圖文／鏡週刊

「一審宣判後，有很多人在關心我的政治前途。坦白講，我已經是阿北、67歲了，我現在關心的是台灣的未來，還有台灣民眾黨的未來。」民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城貪汙案一審遭重判17年，白營3月29日號召支持者在凱道集會「討公道」，柯致詞除替自己喊冤，更稱此案是要摧毀台灣新政治發展，並拜託支持者入黨，「要讓賴清德知道，你要消滅柯文哲，柯文哲後面還有成千上萬的小草。」

本刊調查，柯遭重判，白營第一時間發動群眾集會表態力挺，目的在守住白營基本盤。一名白營幕僚不諱言，若柯官司二審無法在明年登記參選總統前出爐，或即便出爐卻仍維持10年以上刑期，那麼在「唯一太陽」喪失登記參選總統資格後，現任主席黃國昌的能量又尚不足以問鼎正副總統，白營恐逐漸流失與藍營整合的談判籌碼，這也是柯要利用凱道集會號召民眾入黨之故，「先增強自己實力，無論藍白要怎麼合，只有小草不潰散、甚至愈來愈多，民眾黨才可能有未來」。

柯文哲一審遭重判後，在凱道集會喚民眾加入民眾黨，意在凝聚基本盤、穩住小草不潰散。（民眾黨提供）

▲柯文哲一審遭重判後，在凱道集會喚民眾加入民眾黨，意在凝聚基本盤、穩住小草不潰散。（民眾黨提供）

柯案也牽動藍白競合。力促藍白合的基調下，藍營多名民代不諱言，柯若失去參選總統資格，「2028確實藍白『自然整合』難度變低」，畢竟以柯遊走藍綠的風格及2024大選的經驗，「光與他斡旋、談判就不知要花多少時間」，但柯畢竟仍擁10%上下的小草支持，如何讓國民黨成為小草繼「唯一的選擇柯文哲」之後的「最佳第二選擇」，將是能否重返執政的關鍵工程之一。

「即便柯沒了參選資格，也要慎防他手中仍有籌碼牽制藍營！」一名藍營幕僚說，柯的官司已讓小草認定是政治追殺，一旦他喪失參選總統資格，小草理應投不下綠，但柯操盤靈活，在他仍是白營唯一太陽現況下，若與藍營一言不合鬧翻，仍握「敗事有餘」破壞力；以國會為例，目前席次即便白委棄權藍仍大於綠，但因不少藍委投入縣市長選戰，立委補選席次難保不會有變化，須確保白營不鬧場，若不幸藍綠席次翻轉，8席白委恐更具關鍵影響力，即便柯沒參選資格，發言亦能左右小草投票意向，這也是為何藍營雖有雜音，但仍不得不表態挺柯的原因。


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