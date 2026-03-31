盧比歐稱伊朗政府分裂　美檯面下接獲正面訊息

▲美國國務卿盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）30日表示，美方對於與伊朗政府內部部分勢力合作抱持希望，並透露已在檯面下接收到正面訊號；然而在釋出外交空間的同時，美國仍持續加強軍事壓力，顯示對伊政策採取「談判與施壓並行」的策略。

盧比歐：伊朗政權內部出現分裂

法新社報導，盧比歐指出，伊朗伊斯蘭共和國內部已出現「分裂」，美國期望由「具備落實承諾能力」的人掌握權力。他接受美國廣播公司新聞網（ABC News）節目「早安美國」訪問時表示，「我們對此抱持希望」，並稱目前與美方互動的某些伊朗人士，在態度與行動上與過去明顯不同。

盧比歐說，「很顯然，現在有一些人與我們談話的方式，是以往伊朗掌權者從未有過的，包括他們現在願意做的一些事。」他並強調，伊朗對外公開發言與私下溝通內容存在落差，「他們不會在新聞稿中說出這些內容」。

美伊存在訊息交流 多數仍透過中間人

在接受半島電視台（Al Jazeera）訪問時，盧比歐進一步透露，美國與伊朗內部人士之間確實存在訊息交流，甚至有部分直接對話，但多數仍透過中間人進行。他表示，美國總統川普仍傾向以外交方式解決衝突。

不過，盧比歐同時對伊朗發出強烈批評，強調這場戰爭的核心目標在於終結伊朗發展核武的能力。他說，「這些人是瘋子，是宗教狂熱分子，絕不能讓他們擁有核武。」

儘管伊朗一再否認發展核武，聯合國核監管機構也指出目前沒有立即製造核彈的跡象，但美方仍維持高度警戒。川普政府更持續在中東部署軍力，並警告若談判破局，將對伊朗能源命脈採取進一步打擊行動。

法新社指出，美國與以色列在戰爭初期曾提出可能在數周內推翻伊朗政權，但如今美方釋出願意接觸伊朗內部勢力的訊號，顯示政策出現調整，可能轉向在維持壓力的同時，尋求與伊朗體制內部某種程度的合作空間。