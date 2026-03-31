房仲掌摑工讀生　律師喊話不要原諒：這比拳頭打人更羞辱

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房仲掌摑工讀生　律師林智群喊話不要原諒：這比拳頭打人更羞辱

記者黃翊婷／綜合報導

49歲蔣姓房仲日前在台南亞太國際棒球場觀賽，因不滿離場動線引導，當眾掌摑20歲的蔡姓場管工讀生，引發眾怒。律師林智群認為，甩巴掌比用拳頭打人更具羞辱性，而且該名房仲似乎不是第一次發生這樣的爭議，「麻煩被害人不要原諒他，給他一個教訓。」

▲▼台南亞太球場傳出觀眾掌摑工讀生事件，聯盟已介入處理並報警提告，施暴男遭起底是一名房仲。（圖／球迷授權提供，請勿隨意翻拍）

▲蔣男掌摑工讀生引爆輿論。（圖／球迷授權提供，請勿隨意翻拍。）

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房仲對工讀生甩巴掌惹議

回顧事件經過，29日晚間亞太棒球場正進行職棒賽事，現場實施動線管制，蔡姓工讀生依職責勸導蔣男返回座位，不料蔣男一時情緒失控，竟揮掌攻擊工讀生左臉，造成工讀生臉部挫傷。相關影片在網路上傳開，迅速引發網友關注，連帶讓蔣男的公司、家人受到牽連。

房仲、公司均道歉

對此，蔣男30日透過臉書發出聲明道歉，強調公司與家人都是無辜的，「因為一時情緒失控，做出了傷害他人的行為，對於被我傷害的中職工作人員，在這裡向您致上最深、最沉重的歉意。」公司幸福家也召開記者會道歉並表示，已終止與蔣男的承攬契約關係，同時列為永久不再錄用對象。

林智群喊話被害人「不要原諒」

律師林智群30日晚間在臉書發文表示，「那個在棒球場甩工讀生巴掌的，是在挑戰大家的極限。」此事除了傷害性之外，甩巴掌這個動作其實比用拳頭打人更具羞辱性，他家孩子某次玩耍時，其中1個孩子打了另1個孩子的臉，他立刻嚴厲斥責警告，「不管對誰，這個動作是絕對不被允許的！」

林智群認為，該名房仲似乎不是第一次涉及類似的爭議，「麻煩被害人不要原諒他，給他一個教訓。」

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