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暴力房仲遭肉搜道歉　親友團怒了：酸民要人家死才甘願？

記者柯沛辰／綜合報導

台南49歲蔣姓房仲29日在亞太棒球場看球時，不滿現場管制措施，直接掌摑20歲工讀生，結果事後遭肉搜，還被網友起底前科累累。如今蔣男發文道歉，不料竟有親友怒控網友們是「酸民」、「鍵盤俠」，非得「逼死」蔣男才甘願。留言一出，再次惹火網友。

施暴影片瘋傳後遭起底　過去2度暴力傷人

蔣男施暴影片在網路瘋傳，被起底過去2次因行車小糾紛暴力傷人。一次是因為他騎車違規左轉，險些遭路過騎士撞上，嚇得對方罵了聲「幹」，不料竟遭蔣男揮拳攻擊頭部；另一次是蔣男不滿超車被按喇叭，當街痛毆對方頭部、臉部。

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兩起案件審理時，蔣男均毫無悔意，推諉是「不小心揮到」、「對方按喇叭才是案件發生主因」，一度被法官痛斥「目無法紀」。如今蔣男掌摑工讀生，又是專門瞄準頭部攻擊，手法如出一轍，直到被肉搜起底，才在臉書發聲明道歉，請求網友們不要騷擾無辜的家人。

▲▼台南亞太球場傳出觀眾掌摑工讀生事件，聯盟已介入處理並報警提告，施暴男遭起底是一名房仲。（圖／球迷授權提供，請勿隨意翻拍）

▲蔣男咆哮狠甩工讀生巴掌，全程被錄下。（圖／球迷授權提供，請勿隨意翻拍）

道歉文僅限好友留言　親友團護航嗆網友「逼死人才甘願」

不過，蔣男把道歉文設置成「僅限好友留言」，因此下方湧入一票親友團溫情喊話，紛紛留言：「加油」、「沒事的」、「真性情，勇於負責，讚」、「相信事出有因，沒有莫名其妙的暴怒」，甚至揶揄網友：「網路世界好恐怖喔，一堆酸民一堆鍵盤俠，要人家死他們才甘願」。

▲▼暴力房仲遭肉搜道歉　親友團怒了：酸民要人家死才甘願？（圖／翻攝自臉書）

▲親友團狠酸，「一堆酸民一堆鍵盤俠」。（圖／翻攝自臉書）

網友們看完傻眼砲轟：「道歉文還鎖好友」、「同溫層取暖，都一樣素質的才會挺他」、「一時犯錯這個詞，不適合用在前科累累的慣犯上」、「他的親友知道他有前科嗎？還真男人咧」、「真的是皺著眉頭滑完留言區」、「活在這樣的同溫層裡，就算是殺人放火，肯定也會有人鼓掌叫好對吧？」掀起熱議。

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