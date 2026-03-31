今變天！　明「全台有雨」

▲今晨衛星雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署表示，今天鋒面接近，環境不穩定；周三鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東北部有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨，清晨至上午中部以北並有局部較大雨勢發生的機率。

氣象署今天清晨發布「濃霧特報」，今日馬祖、金門及清晨夜晚台中以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，目前馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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氣象署說，今天北部及宜蘭降雨機率增高，有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地山區也有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，由於風向為西南風，白天溫暖炎熱，北部及東半部高溫約26至30度，中南部約33度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



兩波鋒面接力

氣象署指出，周三鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東北部有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨，清晨至上午中部以北並有局部較大雨勢機率；周四東北季風減弱，環境水氣仍多，西半部有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

氣象署預報，周五另一鋒面接近，午後中部以北、東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨；周六、周日鋒面影響，周六中部以北、東北部有陣雨或雷雨，並有局部大雨機率，其他地區有局部短暫陣雨；周日中部以北、東半部有局部短暫陣雨；下周一再一鋒面接近，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。