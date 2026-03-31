伊朗襲以色列最大煉油廠　川普警告：很快會做出回應

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗對以色列最大煉油廠發動攻擊後，美國總統川普30日再度升高對德黑蘭施壓，向伊朗及國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）下達一周最後通牒，要求儘快與美方合作，並揚言自己「很快」就會做出回應。

伊朗攻擊以色列煉油廠

在伊朗加強對基礎設施攻勢之際，科威特一處供水與電力設施遭到攻擊，以色列北部海法（Haifa）一座煉油廠也在伊朗飛彈襲擊後陷入火海。川普接受《紐約郵報》（New York Post）訪問時，被問及將如何回應這波攻勢時表示，「你們很快就會知道。」

一周內決定美伊續戰還是談和

隨著美國持續向中東部署軍力，川普也敦促伊朗政權殘餘勢力及早達成協議。他表示，美方很快就能知道伊朗國會議長卡利巴夫是否願意合作，並說，「我們很快就會知道，我大約會在一周後告訴你。」

川普爆伊朗舊政權核心已消失



川普在訪談中還宣稱，伊朗內部已出現劇烈變化，舊有權力核心「實際上已經消失」，目前美方正與一批「全新的人」打交道。他形容這些新對象「到目前為止比較講理」。

當記者追問，這些是否是與美國過去交手的伊朗高層不同的新面孔時，川普直言：「基本上是的。其他那些人現在都死光了。」

此外，川普也提到伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）的健康與行蹤問題。穆吉塔巴是已故前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）之子，自美國與以色列2月28日對伊朗展開攻擊以來，一直未公開露面。

川普表示，「沒有人聽到他的消息」，並稱美方認為穆吉塔巴可能仍然活著，但「情況非常糟糕」。