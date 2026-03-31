勞保局發錢今6筆津貼入帳　1項目「給5個月」現領近10萬

記者黃翊婷／綜合報導

依據勞動部勞工保險局行事曆記載，今日（31日）是6筆津貼的預定入帳日，包含產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險喪葬給付等等，其中國民年金保險喪葬給付1次給付5個月，金額大約10萬元。

▲國民年金保險喪葬給付1次給付5個月。（示意圖／記者劉維榛攝）

今日共有6筆津貼預定入帳

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勞動部勞工保險局行事曆記載，3月31日有6筆津貼預定入帳，分別為產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金。

▲6筆津貼內容。（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核）

國民年金保險喪葬給付可以領到多少錢？

其中，國民年金保險喪葬給付是按照被保險人死亡當月的月投保金額1次發給5個月，國民年金保險月投保金額自今年1月1日起由1萬9761元調整為2萬1103元。

舉例來說，如果被保險人是在今年1月15日參加國保期間死亡，喪葬給付金額為10萬5515元（2萬1103元×5個月）；如果被保險人是在2023年10月31日參加國保期間死亡，支出殯葬費的人是在今年1月20日申請喪葬給付，由於被保險人死亡時的國保月投保金額為1萬9761元，所以喪葬給付金額為9萬8805元（1萬9761元×5個月）。

根據勞動部勞工保險局網站資料顯示，在國民年金加保期間（65歲前）死亡的被保險人，可由支出殯葬費的人請領喪葬給付，但如果是在國保退保期間或65歲以後死亡的人，由於死亡時不是國保被保險人，所以無法請領國保的喪葬給付；另外要注意的是，喪葬給付必須在被保險人死亡次日起算5年內提出申請，如果超過申請期限，勞保局會核定不予給付。