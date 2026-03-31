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川普再嗆伊朗！那指跌153點　台積電ADR重挫逾3％

▲美股。（圖／路透）

▲美股。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美股30日走勢分歧，道瓊工業指數小幅收紅，其餘主要指數普遍下跌。市場原先受美國總統川普釋出與伊朗談判訊號激勵，但隨其再度對德黑蘭發出強硬警告，中東戰事升溫抵銷樂觀投資情緒。台積電ADR重挫逾3％。

美股仍難抵抗跌勢

道瓊工業指數終場上漲49.50點或0.11%，收45216.14點。

那斯達克指數下跌153.72點或0.73%，收20794.64點。

標普500指數下跌25.13點或0.39%，收6343.72點。

費城半導體指數下跌315.33點或4.23%，收7142.33點。

川普：美伊談判中　若不開放海峽將對關鍵設施攻擊

川普表示，美國正與一個「更理性的政權」進行嚴肅談判，試圖結束戰爭，但同時重申要求伊朗開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），否則將對其油井與發電設施發動攻擊。伊朗方面則回應，美方提出的和平方案「不切實際」。

個股方面，科技股普遍承壓。特斯拉終場下跌6.55美元或1.81%，收355.28美元；輝達下跌2.35美元或1.40%，收165.17美元；台積電ADR下挫10.43美元或3.19%，收316.31美元。

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