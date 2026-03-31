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毒塑膠吞農地！南警聯手檢環破黑心集團　暴利逾5000萬主嫌羈押

▲台南市刑大聯手檢方與環保局，查獲後壁非法廢棄物處理廠。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市刑大聯手檢方與環保局，查獲後壁非法廢棄物處理廠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警方聯手南檢與環保局，成功破獲一起長期運作的非法廢棄物處理集團，市警刑警大隊偵一隊在台南地檢署檢察官廖羽羚指揮下，於台南後壁區查獲以48歲康姓男子為首的環境犯罪集團，非法清除、堆置並加工事業廢棄物長達多年，不法暴利初估超過5400萬元，主嫌康男已遭法院裁定羈押禁見。

▲台南市刑大聯手檢方與環保局，查獲後壁非法廢棄物處理廠。（記者林東良翻攝，下同）

警方指出，專案小組自2025年6月成立後，歷經半年蒐證，透過調閱近百支監視器、跟監埋伏及科技偵查手段，掌握該集團運作模式。2026年2月兵分多路展開搜索行動，一舉查獲康嫌及共犯共8人，當場逮捕2名企圖逃逸的外籍移工。

▲台南市刑大聯手檢方與環保局，查獲後壁非法廢棄物處理廠。（記者林東良翻攝，下同）

調查發現，康嫌自2018年起未經許可，利用後壁區私人廠房並竊占鄰近土地，堆置大量未經處理的「塑膠混合物」等事業廢棄物，面積達5000多平方公尺，堆置量高達2000餘公噸。該集團再透過購置PE造粒機、水洗槽與撕碎機等設備，進行清洗、粉碎、造粒後轉賣牟利，形成完整非法產業鏈。

警方表示，該集團分工細密，由康嫌擔任主導，旗下成員負責跨縣市運輸、現場掩埋、機具操作等工作，甚至僱用2名逃逸外籍移工從事高污染、高風險的塑膠粉碎作業，工作環境惡劣，毫無防護措施，情節嚴重。

▲台南市刑大聯手檢方與環保局，查獲後壁非法廢棄物處理廠。（記者林東良翻攝，下同）

專案小組查扣多項證物，包括手機、帳冊、過磅單，以及大貨車、怪手與大型粉碎設備等。部分大型機具因無法搬離，警方已依法封存並責付原地保管，嚴禁擅自使用或移動。

▲台南市刑大聯手檢方與環保局，查獲後壁非法廢棄物處理廠。（記者林東良翻攝，下同）

警方指出，本案除違反《廢棄物清理法》第46條外，康嫌另涉刑法竊占罪及違反就業服務法等罪嫌。2名外籍移工已移送移民署專勤隊收容，其餘共犯經檢察官複訊後飭回，後續將持續追查上下游來源與跨縣市涉案企業，全面斬斷非法廢棄物處理網絡。

▲台南市刑大聯手檢方與環保局，查獲後壁非法廢棄物處理廠。（記者林東良翻攝，下同）

刑警大隊大隊長李宏倫強調，非法廢棄物處理不僅破壞環境，更危害公共安全，警方將持續強力查緝，以「再利用」之名行非法處理之實的犯罪行為，守護國土與民眾生活品質。

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