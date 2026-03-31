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藍營台中市長人選將揭曉！楊瓊瓔喊「團結一心」：輸的當助選員

▲▼立委楊瓊瓔。（圖／記者李毓康攝）

▲立委楊瓊瓔。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨台中市長提名之爭即將揭曉，黨內初選電話民調結果預計今（31）日出爐。面對外界關注競爭是否影響團結，台中市長盧秀燕日前強調，「不會有人出走、單獨參選」，盼在初選後凝聚藍營力量，迎戰大選。

有意爭取提名的立委楊瓊瓔30日出席龍井區里鄰長研習會受訪時表示，自己深耕台中30多年，長期服務累積的經驗就是面對挑戰的養分，對市民的肯定心存感恩，目前心情「踏實且感恩」。她也多次強調，黨內會遵守民主機制，「贏的是提名人，輸的是助選員」，唯有團結一心，國民黨才有機會勝選。

▲▼江啟臣,李四川新店太平宮發紅包。（圖／記者周宸亘攝）

▲江啟臣。（圖／記者周宸亘攝）

強調無「姐弟之爭」　目標一致守護台中

針對外界關注與同樣角逐提名的立法院副院長江啟臣之間的競爭關係，楊瓊瓔回應，兩人「從來沒有爭」，彼此目標一致，就是「團結一心、守護台中」，不應被解讀為對立。

另一方面，江啟臣30日出席活動受訪時則表示，對於即將出爐的民調結果抱持平常心看待，並直言「藍綠終須一戰」，強調無論結果如何，黨內都必須團結一致，才能在選戰中取得勝利。

初選白熱化　藍營團結成關鍵

隨著初選進入最後階段，楊瓊瓔近期勤跑基層、舉辦造勢活動，並提出城市發展願景，強調已準備好接棒市政，延續並擴大台中建設成果。藍營內部普遍認為，初選後的整合與團結，將是決定台中市長選戰成敗的關鍵因素。

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