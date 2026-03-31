鄭麗文訪中賣台？　她曝國防危急「台灣正在選邊站」

▲鄭習會4月將登場。（圖／路透）



記者許力方／台北報導

國民黨主席鄭麗文接受中共總書記習近平邀請，4月7日至12日將率團訪中，台北市民進黨議員許淑華今（30）日發文質疑，「大家想選哪一邊？」國防特別預算被癱瘓停擺，現在台灣面對的關鍵抉擇，藍白讓台灣安全陷入危急局面。

美中同步動作 劍指台灣國防預算

許淑華在臉書發文表示，就在中方宣布邀請鄭麗文訪中的同一天，美國也由跨黨派外交委員會重量級議員率團訪台，顯示中美雙方近期都對台灣展開外交動作，而核心目的都指向目前卡在立法院的《國防特別預算》，她指控，這筆預算鄭被國民黨、民眾黨聯手癱瘓。

許淑華認為，若台灣選擇持續與美國結盟，就是守護民主自由；否則「就是被親中政客出賣給中共」。她還PO出圖片打上你想選哪一邊？美國首席議員支持台灣國防v.s.鄭麗文賣台？習近平將接見。

點名海馬士軍購 籲民意施壓藍白

許淑華也提及，攸關台灣防衛戰力的「海馬士火箭」軍購案頭期款即將到期，藍白立委卻無限拖延審查。她引述日前黃文啟將軍在公開場合哽咽發言指，黃將軍曾在1996年台海飛彈危機時駐守金門第一線，如今卻坦言「當年面對生死交關的壓力，可能都沒有現在的十分之一，」

她最後強調，「台灣現在面對的狀況就是這麼危及！」呼籲民眾持續關注國防特別預算進度，以民意向藍白立委施壓，盡速完成審查，讓國防建設回到正軌，「還給台灣一個正常的國會」。