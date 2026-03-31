台灣拳擊手李勝達日本拳賽KO勝出　父：家人永遠相挺

▲左圖：李勝達和父親李丁福(左)。右圖：李勝達和啟蒙教練邱奕均(左)。（圖／李丁福提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣職業拳擊手李勝達日前在日本舉辦的「GNITE by MUGEN vol.3-拳擊大賽、第三場第二局KO泰國選手，取得勝利。消息傳回台灣，李勝達的父親、桃園青創會前理事李丁福以「鐵拳下的溫情」為題，述說一位父親眼中孩子的拳擊之路「無比艱辛」，但家人永遠是其最堅強的靠山。

李丁福說，勝達唸國小時性格較為外向活潑，父母教育他學習倫理道德及學習是非對錯，在他叛逆迷惘之時，他帶兒子接觸了拳擊。沒想到，當勝達第一次戴上拳套，擊中靶位時，眼神中瞬間露出了專注與光芒，當下他意識到這不僅僅是興趣，更是兒子的天賦所在。

▲李勝達(右)日本參賽，哥哥和弟弟，專程來加油。（圖／李丁福提供）

實戰與榮耀：在日本的征途

從最初只是希望兒子能強身健體，看見兒子從高中到大學參加過無數國內錦標賽，從地方性杯賽一路打到全國中等學校運動會及全運會冠軍。李丁福印象深刻的是，最讓兒子成長的一次經驗是前往日本參加比賽，那次與日本選手的交流，讓他深刻體會到技術細膩度與體能配速的差距，也奠定了他日後更嚴格訓練的基石。

無數次看著孩子在擂台上揮灑汗水，李丁福坦言：其心境是複雜，既有對兒子在拳賽受傷的萬般不捨，更有對他堅持夢想的無比自豪。今年 27歲的李勝達，前往日本精進拳技已3年，目前正處於體力與技術爆發的黃金時期，也是從青少年跨入成人賽事的關鍵階段。

▲勝利的喜悅。（圖／李丁福提供）

李丁福觀察，成為職業拳擊手這條路，並非只需力氣大，更需要具備以下三項要件：

(1)強大的心理素質： 面對對手的重拳不能退縮，要學會「挨打」後如何迅速冷靜。(2)高度的自律：拳擊對體重的要求極其嚴苛，生活作息與飲食控制是基本功。(3)靈敏的思維： 拳擊是「身體的象棋」，要在極短時間內判斷對手的破綻。

▲GNITE by MUGEN vol.3-拳擊大賽。（圖／李丁福提供）

贏家之路：全方位的修煉

在通往勝利的路上，李丁福看到兒子在各方面近乎「地獄修羅式」的自我訓練：體力（Stamina）： 每天清晨五點的長跑是雷打不動的行程，為了增加肺活量，他甚至會進行負重耐力跑。

毅力（Perseverance）： 訓練難免受傷或陷入低潮，但他從未喊過放棄。他常說：「擂台上的痛苦是暫時的，但放棄的遺憾是一輩子的！」

專注力（Focus）： 他學會了在極度疲勞下依然保持清醒，透過反覆的空擊訓練（Shadow Boxing）與錄影分析，精確校正每一記刺拳的角度。

▲李勝達(左二)和父母、兄弟。（圖／李丁福提供）

家人為後盾：最強大的支持

身為一位父親，李丁福說，雖然不能替他上場，但能做的是：

◎營養補給： 親自研究高蛋白與低GI飲食，確保他在高強度訓練後能迅速恢復。

◎心理諮商師： 在他輸掉比賽或受挫時，我不會給予壓力，而是陪他複盤，告訴他「輸是為了下一次贏得更漂亮」。

◎最忠實的觀眾： 無論比賽地點多遠，只要他在場上，一定有家人在台下，讓他知道，無論勝負，阿公、阿嬤、父母和兄弟們，永遠是他最堅強的靠山。