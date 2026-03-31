　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

將自有農地填土墊高卻被課徵地價稅　南投稅務局：違規回填土方　

▲農地違規回填土方恐遭課徵地價稅。（示意圖／ETtoday資料照）

▲農地違規回填土方恐遭課徵地價稅。（示意圖／ETtoday資料照）

記者高堂堯／南投報導

有民眾日前為改善農業生產環境，將自有農地填土墊高，卻被課徵地價稅，向南投縣稅務局反映「難道連自己的土地也不能任意使用嗎？」縣府稅務局提醒，農業用地如違規未作農業使用，該筆土地即不可再課徵「田賦」，該局將會改按一般用地稅率課徵地價稅。

稅務局表示，《土地稅法》第14條規定：「已規定地價之土地，除依第二十二條規定課徵田賦者外，應課徵地價稅。」同法第22條第1項規定：「非都市土地依法編定之農業用地或未規定地價者，徵收田賦。但都市土地合於左列規定者亦同：一、依都市計畫編為農業區及保護區，限作農業用地使用者。二、公共設施尚未完竣前，仍作農業用地使用者。三、依法限制建築，仍作農業用地使用者。四、依法不能建築，仍作農業用地使用者。五、依都市計畫編為公共設施保留地，仍作農業用地使用者。」

另依《農業發展條例》第2條規定，審認農業用地主管機關在中央為行政院農業委員會(現為農業部)，在直轄市為直轄市政府，在縣(市)為縣(市)政府；稅務局說明，農地回填土方，經縣府地政處通報違反《區域計畫法》，該局將依其通報面積，按《土地稅法》第14條規定課徵地價稅，該土地如恢復作農業使用，如經縣府農業處審認符合規定，稅務局得逕依《土地稅法》第22條規定准予恢復課徵田賦。

稅務局提醒土地所有權人，即使是自有土地仍應依土地使用分區及使用地類別來使用；如對地價稅課稅有任何疑問，歡
迎向稅務局或該局埔里、竹山兩分局洽詢，稅務局免費服務電話0800-496969。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
377 0 8678 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
挺川普繼續打！傳盟友籲「打趴伊朗才罷手」　2國最強硬
韓方正研議更新電子入境卡！　外交部暫緩改「南韓」
快訊／高鐵台中站黑煙密布！　旅客捂鼻驚慌：還能坐車嗎
川普PO火海畫面！　伊朗彈藥庫淪火球
快訊／高雄又傳重大車禍！5車連環撞　慘變「夾心」送醫
快訊／捲霸凌疑雲　楊珍妮首回應難過：顏慧欣是辦公室重要人才
獨／突聽到2少女喊救命！　混血男星「脫到剩內褲」跳海救人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蘇花改中仁隧道照明施工！4/8及9日夜間封閉　改道行駛台九丁

恙蟲病病例4月將攀升　南投縣衛生局提醒民眾加強戶外防護

迷途烏龜慢行道路　台東警迅速安置尋回飼主

台東黑鮪魚季將登場　首尾捕獲最高獎金20萬元

強化第一線救護能力　成功分局辦理民防義警AED訓練

台灣國際熱氣球嘉年華7月登場　「吉伊卡哇」首度合作成亮點

連假衝七股鹽山放電！　「繽紛童樂趴」連嗨4天親子玩翻

男子酒醉倒臥車道險象環生　太麻里警即時救援化解危機

將自有農地填土墊高卻被課徵地價稅　南投稅務局：違規回填土方　

台南噍吧哖文化園區轉型亮相　志工換新裝4/1重啟導覽

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

驚悚畫面曝！20歲男大生對撞物流車亡　零件飛濺機車秒成廢鐵

川普稱伊朗已接受「15項停戰條件」　德黑蘭公開打臉否認

台南女駕駛逆向撞機車群！1騎士慘死2受傷　現場畫面超驚悚

蘇花改中仁隧道照明施工！4/8及9日夜間封閉　改道行駛台九丁

恙蟲病病例4月將攀升　南投縣衛生局提醒民眾加強戶外防護

迷途烏龜慢行道路　台東警迅速安置尋回飼主

台東黑鮪魚季將登場　首尾捕獲最高獎金20萬元

強化第一線救護能力　成功分局辦理民防義警AED訓練

台灣國際熱氣球嘉年華7月登場　「吉伊卡哇」首度合作成亮點

連假衝七股鹽山放電！　「繽紛童樂趴」連嗨4天親子玩翻

男子酒醉倒臥車道險象環生　太麻里警即時救援化解危機

將自有農地填土墊高卻被課徵地價稅　南投稅務局：違規回填土方　

台南噍吧哖文化園區轉型亮相　志工換新裝4/1重啟導覽

台股大跌逾788點失守32k　記憶體股4檔殺跌停

台鐵新烏日站回收場大火竄濃煙　台中成功站單線通車

中國制裁挺台議員古屋圭司　外交部譴責：充分暴露威權心態與霸凌本質

被通緝還是要洗車！駕駛撞傷2警落跑　結局要關8個月

王文洋情史！愛上呂安妮最轟動　被問「這輩子最愛誰」曝答案

小學變活春宮！日24歲女師「衣衫不整被看光」　走廊、更衣室激戰

女警亂查網紅「百勒絲、進藤喜彥」個資33筆　好奇沒變賣獲緩刑

被AI誤認銀行詐欺犯　50歲嬤坐家中突被法警逮捕「關押5個月」

尖頭「煙囪雲」發展！鄭明典1圖解析：對流雨會很明顯

台鐵新烏日站旁火警　台中＝成功單線行車

【2年消滅民進黨】館長凱道聲援柯文哲　激動開嗆：賴清德狗樣子

地方熱門新聞

又要發錢了　彰化花壇鄉擬每人發6000

台灣拳擊手李勝達　日本拳賽KO勝出

內政部推租金查詢平台遏止租屋喊價亂象

南投縣政府提醒兒少私密影像合意互傳、保存都違法

南投地檢署成立查緝民生犯罪聯繫平臺

日月潭涵碧樓、力麗溫德姆酒店各推特色餐飲方案

南消自研「OHCA-QA」APP上線用數據搶命

台灣國際熱氣球嘉年華7月登場　「吉伊卡哇」成亮點

蘆竹慈母宮2026媽祖文化節　創意舞蹈賽成績揭曉

黃偉哲4天快閃倫敦率台南隊首闖英國食品展拚商機

連假衝七股鹽山放電！「繽紛童樂趴」連嗨4天親子玩翻

迷途烏龜慢行道路　台東警迅速安置尋回飼主

南投稅務局提醒農地違規回填土方將課地價稅

台東黑鮪魚季將登場　首尾捕獲最高獎金20萬元

更多熱門

相關新聞

毒塑膠吞農地！暴利逾5000萬　主嫌羈押

毒塑膠吞農地！暴利逾5000萬　主嫌羈押

台南市警方聯手南檢與環保局，成功破獲一起長期運作的非法廢棄物處理集團，市警刑警大隊偵一隊在台南地檢署檢察官廖羽羚指揮下，於台南後壁區查獲以48歲康姓男子為首的環境犯罪集團，非法清除、堆置並加工事業廢棄物長達多年，不法暴利初估超過5400萬元，主嫌康男已遭法院裁定羈押禁見。

鶯歌站單車隊違規上手扶梯！無視勸阻害停

鶯歌站單車隊違規上手扶梯！無視勸阻害停

逃逸移工違停拒盤查加速逃逸　7違規開罰5.3萬

逃逸移工違停拒盤查加速逃逸　7違規開罰5.3萬

遊覽車國道起火　公路局：車齡7年、2件違規未結

遊覽車國道起火　公路局：車齡7年、2件違規未結

家長注意！高雄夜市「星星汽水糖」驗出禁藥

家長注意！高雄夜市「星星汽水糖」驗出禁藥

關鍵字：

農地回填土方違規地價稅田賦

讀者迴響

熱門新聞

暴力房仲道歉　親友團怒：酸民要人家死才甘願？

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

王文洋熱戀小54歲女大生　直擊百貨美食街約會

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

戒糖也沒用！　營養師曝糖尿病「3大真凶」

妹子「抬高1姿勢被看光」　醫傻：外痔露出來了

賴清德「核電暴衝」　黨內嗆：你很行自己加油

又要發錢了　彰化花壇鄉擬每人發6000

一天連切「3個巨大腺瘤」！醫驚喊：這3種肉不敢吃了

獨／郭台銘吃下尾牙稅金！　鴻海員工證實「創辦人獎」全拿千萬

陽光男當兵被霸凌亡　母大哭：謝謝來當我兒子

西班牙出手了！禁止美軍飛越領空攻伊朗

王文洋「公開女友」帶回家　女兒王思涵安心了

連假雨更多！　「下最大」時間曝

北檢續追5大案　柯文哲最快入獄時間曝光

更多

最夯影音

更多
新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫
清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面