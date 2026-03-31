將自有農地填土墊高卻被課徵地價稅　南投稅務局：違規回填土方　

▲農地違規回填土方恐遭課徵地價稅。（示意圖／ETtoday資料照）

記者高堂堯／南投報導

有民眾日前為改善農業生產環境，將自有農地填土墊高，卻被課徵地價稅，向南投縣稅務局反映「難道連自己的土地也不能任意使用嗎？」縣府稅務局提醒，農業用地如違規未作農業使用，該筆土地即不可再課徵「田賦」，該局將會改按一般用地稅率課徵地價稅。

稅務局表示，《土地稅法》第14條規定：「已規定地價之土地，除依第二十二條規定課徵田賦者外，應課徵地價稅。」同法第22條第1項規定：「非都市土地依法編定之農業用地或未規定地價者，徵收田賦。但都市土地合於左列規定者亦同：一、依都市計畫編為農業區及保護區，限作農業用地使用者。二、公共設施尚未完竣前，仍作農業用地使用者。三、依法限制建築，仍作農業用地使用者。四、依法不能建築，仍作農業用地使用者。五、依都市計畫編為公共設施保留地，仍作農業用地使用者。」

另依《農業發展條例》第2條規定，審認農業用地主管機關在中央為行政院農業委員會(現為農業部)，在直轄市為直轄市政府，在縣(市)為縣(市)政府；稅務局說明，農地回填土方，經縣府地政處通報違反《區域計畫法》，該局將依其通報面積，按《土地稅法》第14條規定課徵地價稅，該土地如恢復作農業使用，如經縣府農業處審認符合規定，稅務局得逕依《土地稅法》第22條規定准予恢復課徵田賦。

稅務局提醒土地所有權人，即使是自有土地仍應依土地使用分區及使用地類別來使用；如對地價稅課稅有任何疑問，歡

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