兒少私密影像合意互傳、保存都違法　南投縣府提醒自保四不原則

▲兒少私密影像互傳、保存都可能觸法。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者高堂堯／南投報導

隨著智慧型手機與社群平台普及，青少年於交往過程中互傳私密影像的情形逐年增加；南投縣政府提醒，只要涉及未滿18歲者之性私密影像，不論拍攝、傳送、持有或散布，即使雙方互相同意、即使沒有對外流傳，都可能已觸犯相關法律。

縣府社會及勞動局表示，部分學生誤以為互傳私密影像「只是情侶之間的事情」，並無不妥，卻忽略法律對未成年性影像採高度保護原則；依《刑法》第319-1至319-4條規定，未經同意拍攝、散布或持有他人性私密影像，均可能涉及刑事責任，如影像涉及未滿18歲者，依《兒童及少年性剝削防制條例》第38條及第39條規定，製作、持有、下載或散布相關影像，最重可處7年以下有期徒刑並得併科罰金。

社勞局長林志忠指出，數位科技讓影像傳播速度極快，一旦影像被保存或轉傳，外流風險將難以控制，尤其當關係生變、帳號遭盜用或設備遺失時，私密影像可能成為威脅或報復工具，對當事人造成長期心理創傷與社會壓力；如遭遇私密影像散布或威脅，應儘速尋求專業協助：一、立即報警：提供對話紀錄、截圖、網址連結等證據，協助警方依法追查，二、保全證據：勿急於刪除相關資料，以免證據滅失，三、申請影像下架：可向衛生福利部設立之「性影像處理中心」申訴，由專責人員協助通知平台依法移除影像。

林志忠也提醒，單純禁止孩子使用網路並非有效方式，家長應協助建立健康的數位使用習慣，並強調預防勝於治療，包括妥善設定社群平台隱私權限、不隨意加入陌生帳號，以及清楚理解「不拍攝、不傳送、不保存、不散播」私密影像，是保護自己的基本原則，同時也讓孩子了解數位足跡具有難以完全刪除的特性，一旦影像流出，可能長期存在並帶來難以預期的風險與傷害，如需協助，可撥打113保護專線或向警方報案。