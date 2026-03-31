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全國去年租屋總價中位數8500元　內政部推租金平台

▲內政部「租金查詢平台」上線。（圖／翻攝「內政部租金查詢平台」網站首頁）

▲內政部「租金查詢平台」上線。（圖／翻攝「內政部租金查詢平台」網站首頁）

記者高堂堯／南投報導

內政部為解決租屋市場長期面臨的資訊不透明問題，並落實推動居住正義政策，日前推出「租金查詢平台」；南投縣地政處指出，該平台結合先進的GIS地圖視覺化技術，讓租賃雙方能如同查詢實價登錄般，以更直觀、科學的方式掌握區域租金水位，終結過去租屋只能「憑感覺」開價的亂象，呼籲有租屋需求或出租計畫的民眾多加利用。

縣府地政處表示，過去租屋市場多依賴民間租屋網站的掛牌開價，往往缺乏真實成交的統計數據支持，此次內政部特別整合全國高達71.7萬件租金補貼契約資料，並將其轉化為互動式地圖系統，民眾僅需輸入特定地址、知名地標或鄰近的大專院校，系統便會自動計算周邊的租金行情，並提供精準的定位查詢服務；該平台更納入多元篩選條件，無論是整層住宅、獨立套房或分租雅房，甚至連屋齡是否超過30年都能進行區分，使數據更具參考價值，並透過「租屋案件分布熱區圖」，使用者可一眼判別租屋最密集的區域，作為尋屋或評估租金負擔的關鍵指標。

根據內政部最新發布的114年下半年租金統計顯示，目前全國租金總價中位數為8500元，整體走勢與上一期相比趨於平穩，且相關數據顯示全國已有超過六成的行政區租金中位數並未成長，顯示整體租賃市場價格正逐步邁向穩定。

南投地政事務所也強調，透過這類科學化的數據呈現，不僅能有效防範租金亂喊價的現象，更能保護租賃雙方的合法權益，大幅減少因資訊落差而產生的租賃糾紛；透過「租金查詢平台」的透明化資訊，無論是房東或房客，都能在對等的資訊基礎上進行議價與決策，共同建構更健全的租屋環境。

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