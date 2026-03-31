中東戰火引發民生物資之亂　南投地檢署成立查緝民生犯罪聯繫平臺

▲南投地檢署召開「查緝民生犯罪聯繫平臺會議」。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

中東戰事不止、油價持續攀升，塑膠袋、免洗包材、化製肥料等民生物資也出現市場供銷亂象，南投地檢署因此會同南投縣調查站、南投縣消保官和警察局等單位組成聯合稽查小組，合力防止不法囤積物資、非法哄抬物價等行為。

南投地檢署於今日召開「查緝民生犯罪聯繫平臺會議」，由該署檢察長周士榆主持，主任檢察官姚玎霖、縣警局刑事警察大隊副大隊長李偉堯、南投縣調查站副主任莊宏偉、南投縣政府消保官及相關局處代表共同與會。

商討針對不法囤積物資、非法哄抬物價等行為，以防止近期有關塑膠袋、免洗包材、化製肥料等市場供銷亂象持續擴大。

周士榆於會中宣達行政院穩定物價、法務部守護國人基本生活品質及臺灣高等檢察署之指示要點，與會者並達成組成聯合稽查小組的共識，將進行實地訪查、情資共享及宣達進行等應變措施；地檢署要求警調縣府等相關機關，如接獲重要民生物資異常波動或有其他不法人為操縱情形，應迅速透過上述聯繫平臺通報，並由該署指派之專責檢察官統籌指揮偵辦，對所有此類個案也皆會即時啟動調查、深入了解供銷情形，如發現涉有刑責，亦會秉持從速、從嚴、從重原則偵辦。

地檢署呼籲，業者勿因貪圖小利而觸法，民眾亦不必恐慌性囤積；如民眾有發現上開類型案件，請第一時間向檢警調縣府等相關機關檢舉，上述聯繫平臺成員定當通力合作、積極啟動應變與強制作為，以確保民生物價穩定及民眾生活無虞。