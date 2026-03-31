高鐵取消尖峰時段團票優惠！4月新制整理　汽車考照未停讓扣32分

▲3/31起汽車場內路考增加考驗項目。（圖／資料照）



生活中心／綜合報導

今天是3月最後一天，即日起汽車駕照場內考驗項目增加3關，「沒停讓」將扣32分直接出局；今起搭華航出國每人最多攜帶2顆行動電源，且飛行途中禁止使用；下個月起，高鐵取消尖峰時刻「團體票95折優惠」，離峰優惠則保留。《ETtoday新聞雲》以下整理新制懶人包，供讀者參考。

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▲4月起家中有1名12歲以下兒童且符合相關要件即可申請外籍幫傭。（示意圖／記者湯興漢攝）



◎家有未滿12歲童可找外傭 144萬戶受惠

為協助育兒家庭照顧小孩，行政院表示，過去「家中有3個6歲以下小孩」才可申請外籍幫傭，如今將放寬為「只要有1名12歲以下兒童」就有資格申請，但須繳納就業安定費新台幣5000元，4月13日開放申請。適用放寬條件的家庭，預估約有144萬多戶。【更多詳情】

◎液化石油氣貨物稅減徵50% 公共運輸票價不調漲

為因應中東情勢變局對全球能源及物價之衝擊，行政院決議自4月起液化石油氣貨物稅減徵50%之新措施，透過產業供應鏈穩定等措施，確保國內物價穩定，力求全年CPI年增率控制在2%以內的目標不變。此外，針對民眾關心的公共運輸票價部分，交通部也表示不會調整。【更多詳情】

▲中華郵政4月起開辦「國際e小包（ePacket）」服務。（圖／資料照）



◎中華郵政開辦ePacket 停止收寄國際掛號小包

中華郵政公司4月1日起開辦「國際e小包（ePacket）」服務，並同步停止收寄「國際掛號小包」，國際掛號服務將僅限信函、明信片、郵簡、印刷物、新聞紙及盲人文件等。【更多詳情】

▲汽車考照新增關卡，未停讓將扣32分。（示意圖／記者李姿慧攝）



◎汽車考照增3關 「沒停讓」直接出局

交通部公布「駕駛管理三策略」，即起將針對汽車考照的場內路考增加考驗項目，小型車行經行人穿越道未停讓、未做死角確認，大型車環場繞行起步前、轉彎等未執行指差確認動作，均扣32分出局。

◎違規累犯「矯正防制班」 強制上3小時講習

公路局分析各車種A1事故10大肇因，針對惡性重大且影響安全違規行為擇定3大類違規作為「矯正防制班」召回講習對象，包含闖紅燈、未依規定減速，及無號誌路口未依路權行駛，今天開始，一般駕駛人一年違規達3次、大車駕駛人一年達2次，均要自費參加3小時矯正防制班講習。【更多詳情】

▲4月27日起，高鐵取消尖峰時刻團體票95折優惠。（圖／記者李毓康攝）



◎高鐵取消「團體票95折優惠」 尖峰恢復全額票價

台灣高鐵在官網公布最新版「旅客運送契約」，刪除11人以上的一般團體票95折優惠條款，4月27日起之一般團體票，全票旅客將以全額票價銷售，離峰優惠則保留。【更多詳情】

◎健保今年砍藥價36.15億 「金額、品項」史上最少

健保署公布今年藥價調整結果，整體藥價砍36.15億元，總調整品項2343項，金額、項目都是歷來最少，分析原因與去年美國對等關稅、通膨、匯率等影響，維持藥品供應韌性有關，且必要藥物、抗生素、胰島素都沒有調整，新藥價4月1日起實施。【更多詳情】

▲4月起台北與桃園試辦大型重機停放機車格。（示意圖／記者唐詠絮翻攝）



◎北市、桃園試辦大型重機停放機車格

台北市

台北市停車管理工程處宣布，4月6日起全市24處公有路外停車場試辦大型重型機車停放機車格，試辦期程預計為6個月。停放於汽車區：依各場小型車費率計收。停放於機車區：依現場標誌指示，得斜向停放且以最多2格機車格位為限，比照各場機車費率之2倍計收。

桃園市

桃園市政府宣布，4月1日起推動「大型重型機車停放路邊機車格」試辦計畫，紅、黃牌重機可停放於路邊機車停車格，收費方式比照一般機車。

大型重機停放應以「一車一格」為原則，車身不得超出格線；若車身較長，至多得採斜向方式跨停2格，但仍須確保車身完整停放於格線範圍內。

▲3月31日起搭乘華航每人限帶2個行動電源，多家國籍航空也跟進。（示意圖／桃機提供）



◎華航3/31起搭機每人限帶2行動電源 機上禁用

國際民航組織（ICAO）3月27日宣布，每名旅客搭機最多僅能攜帶2個行動電源，且禁止在飛行途中使用。中華航空表示，3月31日起比照辦理；而星宇航空也將跟進；長榮及台灣虎航則說，配合主管機關辦理。【更多詳情】

雖然我國目前並非ICAO會員，但民航局過去相關規範仍採用ICAO飛航標準。中華航空表示，目前已禁止航程中使用行動電源，並將依照國際民航組織規範，今天起每位旅客只能攜帶2個行動電源，建議旅客詳閱華航網站有關電子產品使用須知，並配合機場安全檢查。

◎日本「4月中旬」飛機禁用行動電源

日本國土交通省宣布，將於4月中旬起禁止在日本起降航班的機艙內使用行動電源，同時限制每人最多攜帶2個登機。新規不僅禁止在機上使用行動電源充電，也禁止利用座位上的插座替行動電源充電。【更多詳情】

◎航空公司調漲燃油附加費 機票漲價

中東戰事持續延燒，國際原油價格攀升波及航空票價。品保協會公關主委李奇嶽表示，許多航空公司已經向旅行社發出公告，預計4月起將調漲燃油附加費，呼籲近期有出國計畫的民眾，務必3月底前完成機票開立，以避開漲價潮。

李奇嶽指出，這波燃油附加費的調漲幅度與飛行距離成正比，飛得越遠漲幅就越高。若是以飛行時間在4小時以內的東南亞等短線航班為例，漲幅約台幣1000至2000元，飛往歐美等長程線航班的燃油附加費調漲幅度可能高達上百美金。李奇嶽提醒，近期已決定出國行程的民眾，務必盡快開票，到了4月就會是調漲後的新價格。【更多詳情】