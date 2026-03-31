申請入學一階篩選結果今公布　上午9時開放查詢

▲大學申請入學第一階段篩選結果今天公布。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

115學年大學「申請入學」第一階段篩選結果今（31日）公布。甄選委員會表示，上午9時起在甄選會網站公告篩選結果，並開放查詢，考生可輸入學測應試號碼、身分證號碼後四碼及個人專屬密碼，即可查詢篩選結果。另提醒發送簡訊後，不會要求考生回撥及告知個人資料。

甄選會表示，今年共有64所大學、2206個學系（組）參與個人申請招生，招生總名額為 5萬450個，包含資安組130個、離島外加名額241個、原住民外加名額3106個、願景計畫外加名額543個。

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為了服務考生，甄選會指出，今天上午8時，先透過簡訊通知考生通過哪些校系篩選，上午9時起，在甄選會網站公告篩選結果，考生可輸入學測應試號碼、身分證號碼後四碼及個人專屬密碼，即可查詢篩選結果，甄選會將不再另外寄發書面通知；考生若對結果有疑義，請在明天（4月1日）中午12時前透過網路申請複查，4月1日上午9時起開放查詢結果。

通過第一階段篩選考生，接著就是參與各校系的二階甄試。甄選會表示，在4月10日至15日開放審查資料網路上傳測試系統，並提供檢視及核對學習歷程中央資料庫的檔案資料，5月7至8日開放上傳應屆畢業學生第六學期修課紀錄。

甄選會進一步說明，5月14日到5月31日期間，考生參與各大學校系自辦的二階甄試，各大學在6月1日前公告錄取名單並寄發甄選總成績單，錄取生則在6月4日至5日上網登記就讀志願序，預計6月11日公布統一分發結果。