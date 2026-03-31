昨天還在樹上的藍莓！2026山丘藍產季開始！來自阿里山的現摘藍莓每日產地直送

▲山丘藍台灣藍莓正式宣告上市，產季預計將於四月底告尾聲，今年產量有限，僅在官網銷售。

圖、文／山丘藍提供

一年一度的台灣藍莓產季正式登場。來自嘉義阿里山的藍莓品牌「山丘藍」宣布2026年藍莓產季開始，即日起於官網開放訂購。每日由農場新鮮採收後直送出貨，讓消費者在家即可品嚐到「昨天還在樹上的藍莓」。今年台灣藍莓產季預計持續至五月上旬，實際產期仍將視氣候條件而定。

藍莓原生於溫帶地區，「山丘藍」農場向國外購買適合台灣風土生長的品種栽培，但藍莓是一種對氣候條件高度敏感的作物，台灣的藍莓產季極度短暫而珍貴。山丘藍農藝師表示，台灣藍莓的風味濃郁、香氣細緻，建議消費者把握每年僅有數週的產季期間，品嚐最新鮮的台灣藍莓。

2025年丹娜絲颱風重創嘉義地區農業，「山丘藍」農場亦受到不小影響，目前仍持續復原與重建中。由於今年藍莓產量不多，暫無法於全台灣實體通路鋪貨，僅能透過官網販售，希望將有限產量優先提供給支持多年的消費者。

▲新鮮的台灣藍莓，每一顆都是在樹上完熟，才摘取，保持最佳的甜度及脆度，這是山丘藍好吃的關鍵。

安全把關：無毒栽種，週週檢驗。

台灣藍莓在地種植，相較進口藍莓，更能自主進行嚴謹的品質把關。「山丘藍」堅持環境友善的栽培方式，以有機資材與生物防治管理病蟲害。

藍莓採收前委託第三方公正檢驗單位進行重金屬與農藥殘留檢驗，在採收期間維持每週送驗的機制，檢測結果均為「農藥零檢出」。

「山丘藍」自建專屬「雲端履歷」，消費者可透過官網查詢完整檢驗報告，並了解藍莓的生長環境與農場田間管理紀錄。

▲山丘藍藍莓農場位於嘉義縣番路鄉的阿里山下，八掌溪畔，擁有得天獨厚的天然環境。

專注品質：專業種植，不開放觀光採果。

「山丘藍」團隊長期致力於讓台灣消費者品嚐到藍莓真正的風味。經過多年品種試種與栽培測試，最終選定適合台灣氣候環境的優質品種，並自國外引進具有品種權保護的純正種苗，在嚴峻的台灣熱帶氣候條件下進行在地栽培，成功孕育出香氣濃郁、果肉紮實，甜酸比均衡的「山丘藍」藍莓，展現出台灣在地栽培藍莓的獨特風味。

山丘藍與國外研發原廠簽訂品種權合約，共同保護藍莓品種與育種者的智慧財產權。為確保作物品質與農場管理，山丘藍農場定位為專業藍莓培育農場，目前不開放觀光與採果活動，專注於藍莓栽培與品質管理。

▲山丘藍台灣藍莓每日手工現摘，讓消費者能吃到昨天還在樹上的藍莓。

3月31日官網正式開賣

山丘藍台灣藍莓產季自每年3月下旬至5月上旬，一年僅此一季。產季期間每日由阿里山下的農場新鮮採收，提供消費者最當季、最新鮮的風味體驗。

2026年產季自今日（3月31日）起於山丘藍官網正式開賣，消費者可透過官網訂購產地直送的新鮮藍莓。

山丘藍官網 https://www.TaiwanBlueberry.com





