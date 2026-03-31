涵碧樓強打庶民美食征服全球饕客味蕾　力麗溫德姆酒店推兒童晚餐優惠

▲涵碧樓研發的胖油條。（圖／日月潭涵碧樓提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭環湖飯店競爭進入白熱化，面對多家新品牌酒店進駐，鄉林集團董事長賴正鎰認為唯有抓住客人的味蕾，才能真正提高回客率，因此涵碧樓近年將行銷重心放在餐飲品質的極致化，以長達一年時間研發各種菜系美食、包括具備「靈魂高度」的庶民美食，希望深化遊客記憶點、滿足全球饕客。

賴正鎰說，涵碧樓擁有七成來自台北的高端客群，外籍旅客則以歐美及日本為主，與其他品牌的客層重疊性並不高，而在印度瑜珈課程、櫻花之旅與在地食材研發等經營重點上，餐飲收入的增長已明顯帶動整體營收；他近一、二年來與餐飲部共同開發許多菜色、重視養生飲食與在地食材，更訂有「菜品研發八大公式步驟」，包括市場調研、菜品提煉、菜品確認、內部審核、客人試吃、菜品標準化、服務標準化和應季調整，務求旅客到涵碧樓就能品嘗各地最道地菜色。

▲▼涵碧樓研發的陽春麵、復刻天津風味的狗不理包子。

賴正鎰也舉看似簡單的庶民小吃「油條」為例，過去到南京某家海鮮餐廳嘗到當地特色的「小胖子油條」，短小蓬鬆、外酥里嫩、香脆可口、有別於台灣傳統油條的風味讓他驚為天「條」，於是要求兩岸三家涵碧樓都要學會製作，更刻意讓主廚從大陸抱了一大袋台灣買不到的麵粉回來研發，險些遭海關被查扣；日月潭涵碧樓經不斷試做、試吃，花費近兩年時間才成功複製小胖子油條，連同陽春麵、狗不理包子等也同樣耗時費工研製，讓兩岸旅客到館都能嚐到。

▲▼日月潭涵碧樓推出的櫻花餐、乾燒大蝦櫻細麵。

另在規劃深度旅遊方面，涵碧樓也從3月起推出年度盛事「櫻花美饌之旅」，提供兩天一夜或三天兩夜的沉浸式春日體驗(NT$14,500+10%起)，提供湖景套房、湖畔套房、庭園套房及別墅房型；其中也包含館內三大餐廳主廚聯手策劃的春季限定晚間套餐：東方餐廳「錦菇濃湯配松露油與櫻花奶油脆片」、「柳橙櫻花慕斯」，湖光軒「乾燒大蝦櫻細麵」，以及日本料理餐廳「九重花間」的「午魚柚庵燒」、「烏魚子年糕」。

而4月4日兒童節將屆，日月潭力麗溫德姆溫泉酒店也宣布推出「孩童晚餐免費優惠」：父母親自4月起帶孩子到「饗沐全日餐廳」晚餐，只要現場出示考卷、獎狀、作品、照片等學習成果，即可享有2位成人和「1位12歲以下孩童同行免費」，且不限平假日；業者表示，希望讓孩子每一份努力，都有一桌好料陪伴慶祝，活動日期至6月30日止，訂位可電049-285-0085 #8610 #8611，詳情可洽https://reurl.cc/XZ2mxj。