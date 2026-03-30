賴清德以「全糖總統」規格款待　直送台灣特有甜到美國議員飯店

▲「全糖總統」賴清德以台灣特有甜的方式，款待美國的訪問團。（圖／賴清德社群平台）



記者陶本和／台北報導

美國聯邦參院外委會民主黨首席議員夏欣、共和黨參議員匡希恆率跨黨派訪團今天（30日）抵台，隨後訪團一行前往總統府晉見總統賴清德，下午則接續前往中科院關心台灣國防自主成果。值得注意的是，身為「全糖總統」的賴清德，特別準備台灣水果禮盒、牛軋餅，以及巧克力酥片等作為伴手禮，以「台灣特有甜」表達對訪團遠道而來的歡迎。

去年美國聯邦參議院軍委會主席維克（Roger Wicker）、費雪（Deb Fischer）率團訪台，賴清德送上台灣道地小吃鹽酥雞與珍珠奶茶作為宵夜。此次，賴清德準備的是台灣當季水果與特色甜食、隨附溫馨小卡，直送訪團下榻飯店，以歡迎「親愛的自由與民主之友」來到台灣。

賴清德在卡片中寫道，「歡迎來到台灣！我們非常高興能在此接待各位，希望台灣美麗的春色能為您的旅程增色。請品嚐這些在地小點，以表達我們誠摯的款待之意。衷心祝願各位此次訪問成果豐碩且令人難忘，並充滿具意義的交流與深刻的印象」。

此次，「全糖總統」是以「台灣特有甜」的方式來歡迎訪團。據了解，賴清德是希望透過台灣美好的春色景致與道地甜食為旅程增色，讓訪團感到賓至如歸，充分感受到台灣人的熱情與溫暖。

▼總統賴清德接見美聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣及共和黨參議員匡希恆所率跨黨派訪問團。（圖／總統府提供）

