國際油價恐飆破200美元　伊朗回擊川普15點計畫「沒有邏輯」

▲中東戰火影響石油供應，埃及示警國際油價恐漲破每桶200美元。（圖／視覺中國）



記者王致凱／綜合報導

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）30日警告原油價格恐飆破每桶200美元，並強調唯有美國總統川普能結束戰爭。伊朗當局稍早則透過發言人證實，已經透過中間人收到美國有意談判的訊息，但抨擊美方的提議「不切實際、不合邏輯」。

根據路透社報導，埃及總統塞西30日在開羅舉行的埃及能源展上表示，「我告訴川普總統，除了您沒有人能阻止海灣地區的戰爭。」塞西除了敦促川普停止戰爭外，也警告雙方針對能源設施的行動將對全球經濟和油價造成嚴重後果。他補充說，「油價可能漲超過每桶200美元，這絕非誇大之詞。」

塞西還警告說，除了石油危機外，荷莫茲海峽遭封鎖還會導致化肥出口受阻，可能引發全球糧食供應危機，並且對物價產生巨大影響。塞西指出，富裕國家或許能承受衝擊，但對中等收入國家和脆弱經濟體而言，勢必產生非常嚴重影響。

川普聲稱美伊雙方對話已經產生重大進展，但他也同時發重話警告，假如德黑蘭當局無法在短期內與華府達成協議，並且立即恢復荷莫茲海峽通航，美軍將「全面摧毀」伊朗石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）的關鍵設施。

另外根據伊朗官媒伊通社（IRNA）報導，伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）證實，伊朗已經透過巴基斯坦的其他第三國與美方進行談判。他指出，自前一輪談判以來，不斷收到中間國發來的訊息，表明美國願意對話，但至今為止美伊雙方尚未直接接觸。

此外，巴格赫里表示美國提出的15點停火協議內容完全不合理。他說，「美國以各種名義向我們傳達消息，例如所謂的15點計畫，不僅內容不切實際、不合邏輯，還包含諸多苛刻要求。」