JINS極薄鏡片「台日價差7倍」炸鍋！官方曝原因：積極爭取價格調整

▲JINS極薄鏡片台日價差7倍引發熱議 。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

日本眼鏡品牌JINS近年在台展店迅速，成為不少民眾配鏡首選。不過近日卻爆出「台日價差」爭議，有網友發現同款「1.76極薄鏡片」在台灣售價高達新台幣1萬5000元，但在日本僅需約1萬1000日圓（約新台幣2200元），價差超過1萬2000元、接近7倍，引發熱議。對此，JINS台灣也發布4點聲明回應了。

該名網友在社群平台Threads貼出價格對比直呼「台灣真盤」，貼文曝光後迅速引發討論，不少人直言「買張來回機票去日本配還有剩」、「根本日幣當台幣賣」，甚至有人分享親身經驗，表示會選擇赴日配鏡或利用官網訂購後到日本取貨，以節省費用。

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網友炸鍋！酸「飛日本配還比較便宜」

相關話題延燒後，不少網友質疑價格差距過於誇張，就連網紅Cheap也發文直言，眼鏡價差7倍「比進口車還離譜」，並指出即使考量關稅、運費與人事成本，價格差距仍難以合理解釋，批評「單純就是把台灣人當盤子」。

不過也有部分網友持不同看法，認為海外與本地價格本就難以完全一致，包含運輸、關稅、店租與售後服務等成本差異，都可能反映在售價上；也有人指出，在台配鏡仍具備保固與維修便利等優勢。

官方回應：受限供應商定價 將爭取調整

面對爭議，JINS台灣也發布4點聲明回應，強調「1.76極薄鏡片」價格差異，主要是因原廠供應商對日本以外海外市場採取不同定價規範，台灣及其他地區皆需依此標準制定價格。

JINS台灣表示，先前已就該鏡片價格與供應商溝通，未來也將持續反映市場需求，積極爭取價格調整；同時強調，除該品項外，其餘商品多參照日本價格制定，並提供門市驗光、保固及售後服務等完整體驗。