房仲甩工讀生巴掌　小吃店無辜被刷1星「急改店名」：我們沒去球場

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記者趙蔡州／綜合報導

台南49歲蔣姓房仲29日在亞太棒球場看球時，不滿現場工讀生的管制措施，竟直接對20歲蔡姓工讀生揮巴掌，影片曝光後引發輿論撻伐，網友除了挖出他現職為幸福家不動產儲備經理外，還發現他過往曾加盟經營一間虱目魚料理店，導致該料理店被網友狂刷1星負評。對此，無辜遭波及的業者除了緊急發布聲明解釋外，甚至還在Google改店名澄清。

▲蔣男甩工讀生巴掌，遭憤怒的網友肉搜。（圖／球迷授權提供，請勿隨意翻拍）

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事件發生在29日晚間7點多，網路上曝光的影片可以看見，蔣男在賽後表演期間不滿被工讀生勸回到座位，過程中又與另一名蔡姓工讀生發生激烈口角，他盛怒之下就朝蔡男大力甩出一巴掌，導致蔡男當場嘴巴流血、耳朵一度聽不到，整個過程都被在場的其他觀眾拍下，影片曝光後引發網友眾怒。

事件發生後，網友除了肉搜出蔣男的社群平台帳號外、在幸福家不動產擔任儲備經理外，過往還曾加盟經營一間虱目魚料理店「七股鮮」，導致許多網友瘋狂湧入虱目魚料理店的Google評論狂刷負評，但蔣男經營的海安店其實早在2022年就結束營業。

無辜捲入風波的「七股鮮」西港店除了緊急發布聲明外，也將Google店名更改，強調蔣男跟他們沒有任何關係，「本店只有女老闆跟女員工，粉絲專頁都有聚餐照片可以證明，我可以同理你們的憤怒，但是我們是無辜的，拜託各位查清楚後再來出氣」。

▲「七股鮮」西港店將Google店名更改。（圖／翻攝自Google）

七股鮮總店也在臉書粉絲團發布聲明，表示蔣男加盟的海安店早在2022年2月就結束營業，雙方已終止合作，「蔣先生的行為已不再代表七股鮮的業務及品牌形象我們強調，蔣先生在與七股鮮解約後的任何行為，均與七股鮮無關」。