北院開先例！柯文哲法庭錄影明起公開

▲京華城案引發高度關注，法院裁准公開言詞辯論與判決宣示影像。（圖／記者黃克翔攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

台北地方法院26日針對京華城案及政治獻金案一審宣判，依貪污等罪判前民眾黨主席柯文哲17年有期徒刑、褫奪公權6年。由於柯文哲於審理期間聲請公開法庭影音，法院裁准後，相關言詞辯論與裁判宣示的錄音、錄影，將於31日公開播送，成為《法院組織法》修法後首例。

根據中央社報導指出，北院早在宣判前即完成相關影音檔案整理，以符合修法規定「公開播送時間不得逾裁判宣示或公告後5日」。目前法院已在官網「便民服務」設置「法庭公播」專區，預計31日上傳本案影音內容，供外界閱覽。

北院指出，本案涉及重大公共利益，且為高度社會關注案件，因此裁准公開播送聲請。不過對於是否應即時播出，法院說明，若採同步公開，可能造成難以回復的損害，因此依法規定須於宣判後播出，並可透過變聲、變像等方式，避免辨識相關個人身分。

此外，本案部分當事人亦提出抗告。高等法院審理後認為，柯文哲與威京集團主席沈慶京的聲請，原裁定並無違誤，予以駁回確定；但會計師端木正因涉及行使業務上登載不實文書罪，依法屬不得公開播送案件，高院認定原審准予公開部分有誤，裁定撤銷。