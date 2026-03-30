　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇一峰控林延鳳查水表　索資真相曝：接獲多起投訴循往例索資查證

▲▼台北市議員林延鳳。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員林延鳳。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

胸腔科醫師蘇一峰今（30日）表示，已正式向監察院陳情申訴，指控民進黨台北市議員林延鳳濫用職權，要求台北市立聯合醫院陽明院區提供其過去10年的醫療相關紀錄，內容涵蓋所有遭檢舉、申訴及醫療糾紛、訴訟案件，甚至包括處理過程與內部會議紀錄。不過，據《ETtoday新聞雲》記者查證，林延鳳之所以向醫院方索資，起源是其辦公室收到諸多有關蘇一峰的投訴內容，因此依往例向院方發文索資。

蘇一峰今（30日）在臉書發文指出，林延鳳以接受單一病患陳情為由，於3月24日向醫院發文索資，但公文內容卻要求提供其「所有過往負面紀錄」，包含案件日期、事由、處理過程與結果，甚至連會議紀錄都納入。他質疑，這樣的範圍明顯超出單一個案調查需要，「難道一紙公文就要交出上千名病患的資料？」

蘇一峰直言，議員職責在於監督市政，而非針對特定醫師進行「身家調查」。他認為，此舉並非單純查證陳情案，而是蒐集個人負面資料進行政治操作，形同「政治肉搜」與行政過當，背離民意代表應有職責；且該索資行為恐涉及違反《個人資料保護法》，因此已正式向監察院陳情申訴。

▲蘇一峰怒控林延鳳『政治肉搜』，全案送監察院。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

▲蘇一峰怒控林延鳳「政治肉搜」，全案送監察院。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

不過，據《ETtoday新聞雲》記者查證，林延鳳之所以向醫院方索資，起源是其辦公室收到諸多有關蘇一峰的投訴內容，而林延鳳辦公室處理投訴案的基本流程必須經過「查證程序」，因此依往例向院方發文索資。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 2313 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
暴力房仲甩工讀生巴掌　小吃店無辜被刷1星...「急改店名」
快訊／台中新光三越「男店員突昏迷」　失去呼吸心跳
啦啦隊女神自爆曾是「黑澀會美眉」
JINS極薄鏡片「台日價差7倍」炸鍋！　官方曝原因
快訊／台鐵調車出軌「車頭撞毀」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德以「全糖總統」規格款待　直送台灣特有甜到美國議員飯店

蘇一峰控林延鳳查水表　索資真相曝：接獲多起投訴循往例索資查證

北院開先例！柯文哲法庭錄影明起公開

綠議員索資「10年醫療糾紛紀錄」遭控查水表！蘇一峰怒告監察院

鄭麗文訪中行程、陣容曝光　三位副主席、連家的「他」共同隨行

總統府嗆擋軍購又急赴中　國民黨：鄭麗文的善意被視為敵意

美參議員團赴中科院　國防部轉達立委意見「部分軍購付款未交貨」

鄭習會談什麼？　郭正亮預測：大陸不會談軍購、主要還是經濟合作

遭金溥聰點名提告！　邱毅開戰：一定反告你誣告

行政院怒：總預算214天未審　立院挑挑揀揀718億僅2%！98%被丟包

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

憂柯文哲下一個是黃國昌　趙少康：藍白立委不敢放假怕被抓去關

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

白凱道破3萬人！吃屎哥鬧場喊「柯文哲貪汙」　她哽咽宣講被打斷

蔡壁如挺柯文哲選民眾黨主席　黃國昌：只要柯點頭可隨時回來接

賴清德以「全糖總統」規格款待　直送台灣特有甜到美國議員飯店

蘇一峰控林延鳳查水表　索資真相曝：接獲多起投訴循往例索資查證

北院開先例！柯文哲法庭錄影明起公開

綠議員索資「10年醫療糾紛紀錄」遭控查水表！蘇一峰怒告監察院

鄭麗文訪中行程、陣容曝光　三位副主席、連家的「他」共同隨行

總統府嗆擋軍購又急赴中　國民黨：鄭麗文的善意被視為敵意

美參議員團赴中科院　國防部轉達立委意見「部分軍購付款未交貨」

鄭習會談什麼？　郭正亮預測：大陸不會談軍購、主要還是經濟合作

遭金溥聰點名提告！　邱毅開戰：一定反告你誣告

行政院怒：總預算214天未審　立院挑挑揀揀718億僅2%！98%被丟包

《黑白大廚》中式料理女神宣布結婚！　5月嫁醫師男友節目早洩密

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

大爆冷！布瑟弟致命失誤　杜克大學慘遭準絕殺NCAA三月瘋止步8強

地表最強雙門4座超跑「Gemera正式量產」！Koenigsegg讓車主等了6年

吃完就想睡？營養師揭關鍵原因　3招穩血糖改善嗜睡

15歲少女肚子痛就醫「產下男嬰」！小男友約戰55次...下場出爐

快訊／台中新光三越「男店員突昏迷」　失去呼吸心跳

賴清德以「全糖總統」規格款待　直送台灣特有甜到美國議員飯店

啦啦隊女神自爆曾是「黑澀會美眉」　16歲嫩照曝光網驚：沒認出來

晶圓代工邁入Foundry 2.0時代　AI推升產業規模達3200億美元

【賴清德沒有用的】柯文哲凱道怒喊：我不會屈服、不會投降

政治熱門新聞

綠營1縣市變數大！　沈富雄賭「一定換人」：沒換請大家吃到飽

快訊／4月訪陸　鄭麗文：全世界都奉行一中政策

空軍AI大翻車！　4400萬設備淪擺設

快訊／鄭習會來了　習近平邀鄭麗文赴陸訪問

列惡行控「職場霸凌最高等」是俞大㵢　他喊話林佳龍別保吳釗燮人馬

最新滿意度衝破83%！陳其邁喊「做好做滿」

鄭習會4月登場　鄭麗文訪中行程、陣容曝光

空軍AI大出包　群組炸鍋狂罵

8萬小草上凱道？　四叉貓分析實際數字：是個「乘十」的政黨

《陽光女子合唱團》惹議　文化部要求說明

北院開先例！柯文哲法庭錄影明起公開

陳定南之子陳仁杰罕見表態！　力挺林國漳選宜蘭縣長

粉專抓包「民眾黨329上凱道」直播灌水！　10分鐘暴增5萬人

美參院跨黨派訪團今凌晨抵台　美同意82套海馬士首期款展延

更多熱門

相關新聞

綠議員遭控「查水表」！蘇一峰怒告監院

綠議員遭控「查水表」！蘇一峰怒告監院

胸腔科醫師蘇一峰今（30）日在臉書發文指出，已正式向監察院陳情申訴，指控林延鳳濫用職權，要求台北市立聯合醫院陽明院區提供其過去10年的醫療相關紀錄，內容涵蓋所有遭檢舉、申訴及醫療糾紛、訴訟案件，甚至包括處理過程與內部會議紀錄，引發爭議。

蘇一峰：藍白每場選舉一定要合作！

蘇一峰：藍白每場選舉一定要合作！

最新財產申報　台南藍黨團財力驚人、1人定存億元、郭信良背債上億

最新財產申報　台南藍黨團財力驚人、1人定存億元、郭信良背債上億

罵政府重啟核能被停權　蘇一峰：水非常的深

罵政府重啟核能被停權　蘇一峰：水非常的深

最新財產申報！　凌濤背1635萬房貸、綠議員被倒債千萬

最新財產申報！　凌濤背1635萬房貸、綠議員被倒債千萬

關鍵字：

蘇一峰林延鳳監察院聯合醫院索資

讀者迴響

熱門新聞

甩工讀生巴掌　男子遭送辦身分曝光

台南「暴力房仲」道歉了：公司、家人是無辜的

《大學生》女星淡出螢光幕「東區顧花店」！

日本9偶像私密片外流！破7500萬觀看　爆大混戰「全裸野球拳」

「49歲房仲經理」打工讀生巴掌　公司火速開除

房仲經理猛甩工讀生巴掌！幸福家秒開除　下午親上火線

即／高雄大貨車疑「內輪差」撞機車　女騎士慘死

惡房仲甩巴掌！幸福家喊「醫療費用全負責」：勸說道歉

單依純道歉沒用！李榮浩凌晨又開嗆提1警告

綠營1縣市變數大！　沈富雄賭「一定換人」：沒換請大家吃到飽

陽光男當兵被霸凌亡　母大哭：謝謝來當我兒子

9男女偶像「全裸玩野球拳」私密片外洩！男偶像謝罪

球場掌摑工讀生！起底惡房仲2次施暴「專打頭部」

西班牙出手了！禁止美軍飛越領空攻伊朗

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

更多

最夯影音

更多
聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨
破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面