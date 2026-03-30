蘇一峰控林延鳳查水表　索資真相曝：接獲多起投訴循往例索資查證

▲台北市議員林延鳳。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

胸腔科醫師蘇一峰今（30日）表示，已正式向監察院陳情申訴，指控民進黨台北市議員林延鳳濫用職權，要求台北市立聯合醫院陽明院區提供其過去10年的醫療相關紀錄，內容涵蓋所有遭檢舉、申訴及醫療糾紛、訴訟案件，甚至包括處理過程與內部會議紀錄。不過，據《ETtoday新聞雲》記者查證，林延鳳之所以向醫院方索資，起源是其辦公室收到諸多有關蘇一峰的投訴內容，因此依往例向院方發文索資。

蘇一峰今（30日）在臉書發文指出，林延鳳以接受單一病患陳情為由，於3月24日向醫院發文索資，但公文內容卻要求提供其「所有過往負面紀錄」，包含案件日期、事由、處理過程與結果，甚至連會議紀錄都納入。他質疑，這樣的範圍明顯超出單一個案調查需要，「難道一紙公文就要交出上千名病患的資料？」

蘇一峰直言，議員職責在於監督市政，而非針對特定醫師進行「身家調查」。他認為，此舉並非單純查證陳情案，而是蒐集個人負面資料進行政治操作，形同「政治肉搜」與行政過當，背離民意代表應有職責；且該索資行為恐涉及違反《個人資料保護法》，因此已正式向監察院陳情申訴。

▲蘇一峰怒控林延鳳「政治肉搜」，全案送監察院。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

不過，據《ETtoday新聞雲》記者查證，林延鳳之所以向醫院方索資，起源是其辦公室收到諸多有關蘇一峰的投訴內容，而林延鳳辦公室處理投訴案的基本流程必須經過「查證程序」，因此依往例向院方發文索資。