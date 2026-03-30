川普再警告伊朗若協議破局　將炸光哈格島、油井、發電廠

▲川普再度對伊朗下協議通牒。（圖／達志影像／美聯社）



記者許力方／綜合報導

美國總統川普再度對伊朗發出強硬警告，表示若德黑蘭未在短期內與華府達成協議，並立即恢復荷莫茲（Hormuz）海峽商業通航，美軍將「全面摧毀」伊朗境內關鍵能源設施，包括發電廠、油井及主要石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）。

談判未果就動武 點名哈格島與油井

川普今（30日）晨在其真實社群（Truth Social）發文指出，美國正與一個「新的、較為理性」的伊朗政權進行嚴肅談判，希望盡快結束對伊朗的軍事行動。他聲稱，雙方對話已取得重大進展，但若短期內無法達成協議，或荷莫茲海峽未立即恢復商業航行，美國將「結束在伊朗的停留」。

他進一步揚言，屆時將轟炸並徹底摧毀伊朗所有發電廠、油井及石油出口重鎮哈格島，甚至不排除連海水淡化設施一併列為打擊目標，並強調美方至今仍刻意未對這些設施動手。

強硬言論延續 市場憂心戰火升高

川普一番威脅言論再度釋出後，國際油價隨即走高，市場對中東供應風險再度升溫。布蘭特原油價格週一一度突破每桶116美元。

▼川普威脅伊朗，美軍將炸石油出口中樞哈格島。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

