　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

A330客機起飛後「引擎突起火」　引擎拖出猛烈火焰

▲▼達美航空（Delta Air Lines）一架波音757-200（Boeing 757-200）客機。（圖／達志影像／美聯社）

▲達美航空（Delta Air Lines）。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

巴西聖保羅機場當地時間29日深夜發生驚險飛安事件，一架達美航空（Delta Air Lines）A330客機起飛後左側引擎突然起火並伴隨爆炸，機上288人緊急折返降落，所幸全員平安。

據外媒報導，該航班為編號DL104的空中巴士A330-300，原定自聖保羅飛往美國亞特蘭大，飛機在起飛離地不久即發生引擎嚴重故障，目擊者指出，空中接連傳出爆炸聲，並可見引擎拖出猛烈火焰，甚至有高溫碎片掉落跑道旁草地，引發機場內部火勢。

據報導，塔台人員發現異狀後立即通報起火情形，機師隨即宣布緊急狀況並要求返航。飛機在約4500英尺高度停止爬升，隨即進入緊急進場程序，並在起飛約10分鐘後安全降落。

報導指出，該機搭載普惠PW4168A引擎，此類故障可能與外來異物或鳥擊有關。事故發生時，機場其中一條跑道正進行維修關閉，客機只能返回原起飛跑道降落。然而跑道上散落金屬碎片，加上周邊草地起火，迫使機場一度暫停運作，影響多架國際航班起降。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 2313 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
未來一周天氣！　清明假期全台連3天有雨
A330客機起飛後「引擎起火爆炸」　288人緊急折返
加油站晚間大火！　整台車燒成廢鐵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普再警告伊朗若協議破局　將炸光哈格島、油井、發電廠

A330客機起飛後「引擎突起火」　引擎拖出猛烈火焰

西班牙出手了！禁止美軍飛越領空攻伊朗

伊朗首轟科威特命脈！海水淡化廠爆炸釀死　90%飲水安全亮紅燈

如末日電影！澳洲「血紅天空」異象嚇壞遊客　專家揭真相

伊拉克空軍基地遭襲！　運輸機破大洞「炸毀起火」慘況曝

俄羅斯驅逐英國外交官！　控從事間諜活動「命令14天內離境」

日本JR列車行駛中「車門突彈開」！　調查結果出爐

快訊／萬那杜發生規模7.3強震！　暫無海嘯警報

日本消防員下海當「風俗店小弟」！兼職3年爽賺58萬　下場曝光

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

憂柯文哲下一個是黃國昌　趙少康：藍白立委不敢放假怕被抓去關

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

白凱道破3萬人！吃屎哥鬧場喊「柯文哲貪汙」　她哽咽宣講被打斷

蔡壁如挺柯文哲選民眾黨主席　黃國昌：只要柯點頭可隨時回來接

川普再警告伊朗若協議破局　將炸光哈格島、油井、發電廠

A330客機起飛後「引擎突起火」　引擎拖出猛烈火焰

西班牙出手了！禁止美軍飛越領空攻伊朗

伊朗首轟科威特命脈！海水淡化廠爆炸釀死　90%飲水安全亮紅燈

如末日電影！澳洲「血紅天空」異象嚇壞遊客　專家揭真相

伊拉克空軍基地遭襲！　運輸機破大洞「炸毀起火」慘況曝

俄羅斯驅逐英國外交官！　控從事間諜活動「命令14天內離境」

日本JR列車行駛中「車門突彈開」！　調查結果出爐

快訊／萬那杜發生規模7.3強震！　暫無海嘯警報

日本消防員下海當「風俗店小弟」！兼職3年爽賺58萬　下場曝光

北院開先例！柯文哲法庭錄影明起公開

伊能靜同框秦昊遊迪士尼　拒合照親曝原因：我很珍惜

台灣原創動畫爭光！芽芽樂團入圍「動畫界奧斯卡」　6月前進法國

川普再警告伊朗若協議破局　將炸光哈格島、油井、發電廠

Apple台南慶生「全家上吐下瀉」　見兒挨針超心疼：媽媽對不起你

vivo X300 Ultra搶先看！台灣確定上市、400mm增距鏡挑戰極限

A330客機起飛後「引擎突起火」　引擎拖出猛烈火焰

你可能每天都在傷臉！5個「假保養」行為一次改掉

屏東加油站「油電車自燃」！加油突起火整車成廢鐵　延燒雜物間

快訊／北市修車廠晚間失火　濃煙火舌噴出窗戶

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

國際熱門新聞

西班牙出手了！禁止美軍飛越領空攻伊朗

3歲女童被吸入泳池排水孔　小腸扯出體外

伊朗首轟科威特命脈！海水淡化廠爆炸釀死

伊朗政權已更迭！　川普：原本那群死光了

即／萬那杜發生規模7.3強震！　暫無海嘯警報

伊朗議長：我們正陷入世界大戰

恐重演「黑鷹計畫」悲劇　美軍中東戰力僅5萬

美軍「空中之眼」被炸爛　疑俄提供衛星情資

澳洲西海岸「血色天空」異象！　專家揭真相

伊朗證實！　革命衛隊海軍司令遭以色列擊斃

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！

24小時連環轟！　以軍空襲伊朗多城

美伊開戰意外贏家！　喀拉蚩港轉運量暴增

川普認了最想奪伊朗石油　點名占領哈爾克島

更多熱門

相關新聞

達美推商務艙專屬登機一站式報到體驗

達美推商務艙專屬登機一站式報到體驗

隨著高艙等旅客需求不斷增加，各大航空公司也透過提升各方面服務，讓旅客搭機過程更舒適，並提升忠誠度。達美航空宣布在美國樞紐機場擴大「達美至臻商務艙專屬登機報到」新體驗，從登機、托運到候機，都能在專屬空間完成。

男鑽客機引擎身亡　家屬提告市府求償900萬

男鑽客機引擎身亡　家屬提告市府求償900萬

國道10驚險火燒車 駕駛逃過一劫

國道10驚險火燒車 駕駛逃過一劫

達美客機降落打滑衝出跑道　乘客第一視角曝

達美客機降落打滑衝出跑道　乘客第一視角曝

多花5300「買靠窗座」！一上機就傻眼　美國乘客怒告航空公司

多花5300「買靠窗座」！一上機就傻眼　美國乘客怒告航空公司

關鍵字：

達美航空引擎起火聖保羅機場緊急返航

讀者迴響

熱門新聞

甩工讀生巴掌　男子遭送辦身分曝光

台南「暴力房仲」道歉了：公司、家人是無辜的

「49歲房仲經理」打工讀生巴掌　公司火速開除

日本9偶像私密片外流！破7500萬觀看　爆大混戰「全裸野球拳」

《大學生》女星淡出螢光幕「東區顧花店」！

房仲經理猛甩工讀生巴掌！幸福家秒開除　下午親上火線

即／高雄大貨車疑「內輪差」撞機車　女騎士慘死

惡房仲甩巴掌！幸福家喊「醫療費用全負責」：勸說道歉

綠營1縣市變數大！　沈富雄賭「一定換人」：沒換請大家吃到飽

單依純道歉沒用！李榮浩凌晨又開嗆提1警告

球場掌摑工讀生！起底惡房仲2次施暴「專打頭部」

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

9男女偶像「全裸玩野球拳」私密片外洩！男偶像謝罪

祈錦鈅「誰規定要結婚」突PO大肚片！

宋芸樺「緊牽高帥男友」穩交6年首度公開放閃！

更多

最夯影音

更多
聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨
破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面