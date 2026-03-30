A330客機起飛後「引擎突起火」　引擎拖出猛烈火焰

▲達美航空（Delta Air Lines）。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者楊庭蒝／綜合報導

巴西聖保羅機場當地時間29日深夜發生驚險飛安事件，一架達美航空（Delta Air Lines）A330客機起飛後左側引擎突然起火並伴隨爆炸，機上288人緊急折返降落，所幸全員平安。

據外媒報導，該航班為編號DL104的空中巴士A330-300，原定自聖保羅飛往美國亞特蘭大，飛機在起飛離地不久即發生引擎嚴重故障，目擊者指出，空中接連傳出爆炸聲，並可見引擎拖出猛烈火焰，甚至有高溫碎片掉落跑道旁草地，引發機場內部火勢。

Delta Air Lines Airbus A330-300 (N813NW) suffered a catastrophic left engine failure just after rotation from São Paulo-Guarulhos on March 29. Explosions and flames trailed the aircraft, with debris sparking a brush fire near the runway.

Check at 40secpic.twitter.com/zy0gH7dfof — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) March 30, 2026

據報導，塔台人員發現異狀後立即通報起火情形，機師隨即宣布緊急狀況並要求返航。飛機在約4500英尺高度停止爬升，隨即進入緊急進場程序，並在起飛約10分鐘後安全降落。

報導指出，該機搭載普惠PW4168A引擎，此類故障可能與外來異物或鳥擊有關。事故發生時，機場其中一條跑道正進行維修關閉，客機只能返回原起飛跑道降落。然而跑道上散落金屬碎片，加上周邊草地起火，迫使機場一度暫停運作，影響多架國際航班起降。

