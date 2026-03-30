頻繁奔走兩岸　民進黨大老洪奇昌以「觀光」名義赴福建交流

▲洪奇昌參觀廈門翔安機場。（圖／翻攝廈門衛視）

記者陳冠宇／北京報導

兩岸關係不睦，民進黨創黨元老、新潮流系前核心成員洪奇昌近年多次奔走兩岸進行交流。他近日率團赴大陸福建廈門參觀翔安機場的建設狀況，並赴平潭了解當地觀光環境等。據公開資料，這是他今年首次「登陸」。

洪奇昌分別於2024年9月、2025年9月兩度造訪北京，以產業交流名義出席第27、28屆「京台科技論壇」；2025年6月10至12日，洪奇昌另以台灣產經建研社理事長身份，率領台灣生技產業界人士赴北京交流，該消息還由大陸官媒新華社披露。

就在時隔半年之後，洪奇昌今年3月中旬率團前往大陸交流。據了解，他這次以「台灣觀光旅遊聯盟總會總會長」身份，與台灣多個縣市及金門、澎湖旅遊界人士一同到福建廈門、平潭等地交流，不過，陸媒並未披露洪奇昌的具體訪問期間。

廈門衛視22日報導，洪奇昌一行16日上午赴廈門翔安機場參訪交流，實地了解這個「兩岸交流重要門戶機場」的建設進程。在機場展廳，一行人詳細了解翔安機場的規劃建設理念與綜合交通樞紐布局；他們還參觀了航廈內部功能區域。

據介紹，翔安機場以1個主航站區、2端進場交通、3座航廈和4條跑道為基本格局，目前航站區工程已順利通過品質竣工驗收，預計今年年底正式投入使用。機場同步規劃預留了金門專用航廈、金門跨海通道接口等配套設施，

廈門衛視引述洪奇昌的聲源：「現在（翔安機場）就是所有都先規劃好了，這裡就是海邊……讓金門可以通過高架道路上來就可以到機場。」

此外，《平潭時報》22日報導，洪奇昌近日還赴平潭參訪交流。據報導引述，洪奇昌表示，此行重點在於實地了解平潭的城市建設、觀光環境及產業發展現況，並與在地單位及業者交換意見。參訪團成員表示，平潭在基礎建設、觀光資源整合及空間規劃方面，已有相當程度的發展，可作為兩岸觀光與地方發展的交流案例。