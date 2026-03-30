　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

頻繁奔走兩岸　民進黨大老洪奇昌以「觀光」名義赴福建交流

▲▼洪奇昌參觀廈門翔安機場。（圖／翻攝廈門衛視）

▲洪奇昌參觀廈門翔安機場。（圖／翻攝廈門衛視）

記者陳冠宇／北京報導

兩岸關係不睦，民進黨創黨元老、新潮流系前核心成員洪奇昌近年多次奔走兩岸進行交流。他近日率團赴大陸福建廈門參觀翔安機場的建設狀況，並赴平潭了解當地觀光環境等。據公開資料，這是他今年首次「登陸」。

洪奇昌分別於2024年9月、2025年9月兩度造訪北京，以產業交流名義出席第27、28屆「京台科技論壇」；2025年6月10至12日，洪奇昌另以台灣產經建研社理事長身份，率領台灣生技產業界人士赴北京交流，該消息還由大陸官媒新華社披露。

就在時隔半年之後，洪奇昌今年3月中旬率團前往大陸交流。據了解，他這次以「台灣觀光旅遊聯盟總會總會長」身份，與台灣多個縣市及金門、澎湖旅遊界人士一同到福建廈門、平潭等地交流，不過，陸媒並未披露洪奇昌的具體訪問期間。

廈門衛視22日報導，洪奇昌一行16日上午赴廈門翔安機場參訪交流，實地了解這個「兩岸交流重要門戶機場」的建設進程。在機場展廳，一行人詳細了解翔安機場的規劃建設理念與綜合交通樞紐布局；他們還參觀了航廈內部功能區域。

據介紹，翔安機場以1個主航站區、2端進場交通、3座航廈和4條跑道為基本格局，目前航站區工程已順利通過品質竣工驗收，預計今年年底正式投入使用。機場同步規劃預留了金門專用航廈、金門跨海通道接口等配套設施，

廈門衛視引述洪奇昌的聲源：「現在（翔安機場）就是所有都先規劃好了，這裡就是海邊……讓金門可以通過高架道路上來就可以到機場。」

此外，《平潭時報》22日報導，洪奇昌近日還赴平潭參訪交流。據報導引述，洪奇昌表示，此行重點在於實地了解平潭的城市建設、觀光環境及產業發展現況，並與在地單位及業者交換意見。參訪團成員表示，平潭在基礎建設、觀光資源整合及空間規劃方面，已有相當程度的發展，可作為兩岸觀光與地方發展的交流案例。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 2313 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
未來一周天氣！　清明假期全台連3天有雨
A330客機起飛後「引擎起火爆炸」　288人緊急折返
加油站晚間大火！　整台車燒成廢鐵
小S女兒遭酸民嗆「不讀書想嫁豪門」　許老三霸氣護姊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

頻繁奔走兩岸　民進黨大老洪奇昌以「觀光」名義赴福建交流

陸委會喊話鄭麗文：勿迎合中共　避免落入統戰陷阱

陸制裁日本挺台議員古屋圭司！　國台辦嗆：以儆效尤

全紅嬋感嘆「跳水從喜歡變成任務」　她苦笑：每日只吃1餐也難瘦

1hr下完整天雨！廣州暴雨「高架橋變高架河」…上班族通勤崩潰

習近平領銜中共七常委北京種樹　鼓勵青少年像小樹苗「充滿活力希望」

全紅嬋稱巴黎奧運後很想「退役」　她嘆：曾經不怕的動作現在很怕

制裁古屋圭司　陸外交部警告：視情況採取其他必要懲治措施

救援30小時！　黑龍江坍塌受困9人已救出「7人無生命跡象」

「鄭習會」談什麼？　涉台學者估不提兩岸政治議程

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

憂柯文哲下一個是黃國昌　趙少康：藍白立委不敢放假怕被抓去關

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

白凱道破3萬人！吃屎哥鬧場喊「柯文哲貪汙」　她哽咽宣講被打斷

蔡壁如挺柯文哲選民眾黨主席　黃國昌：只要柯點頭可隨時回來接

頻繁奔走兩岸　民進黨大老洪奇昌以「觀光」名義赴福建交流

陸委會喊話鄭麗文：勿迎合中共　避免落入統戰陷阱

陸制裁日本挺台議員古屋圭司！　國台辦嗆：以儆效尤

全紅嬋感嘆「跳水從喜歡變成任務」　她苦笑：每日只吃1餐也難瘦

1hr下完整天雨！廣州暴雨「高架橋變高架河」…上班族通勤崩潰

習近平領銜中共七常委北京種樹　鼓勵青少年像小樹苗「充滿活力希望」

全紅嬋稱巴黎奧運後很想「退役」　她嘆：曾經不怕的動作現在很怕

制裁古屋圭司　陸外交部警告：視情況採取其他必要懲治措施

救援30小時！　黑龍江坍塌受困9人已救出「7人無生命跡象」

「鄭習會」談什麼？　涉台學者估不提兩岸政治議程

北院開先例！柯文哲法庭錄影明起公開

伊能靜同框秦昊遊迪士尼　拒合照親曝原因：我很珍惜

台灣原創動畫爭光！芽芽樂團入圍「動畫界奧斯卡」　6月前進法國

川普再警告伊朗若協議破局　將炸光哈格島、油井、發電廠

Apple台南慶生「全家上吐下瀉」　見兒挨針超心疼：媽媽對不起你

vivo X300 Ultra搶先看！台灣確定上市、400mm增距鏡挑戰極限

A330客機起飛後「引擎突起火」　引擎拖出猛烈火焰

你可能每天都在傷臉！5個「假保養」行為一次改掉

屏東加油站「油電車自燃」！加油突起火整車成廢鐵　延燒雜物間

快訊／北市修車廠晚間失火　濃煙火舌噴出窗戶

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

大陸熱門新聞

快訊／鄭麗文4月7日訪陸！　陸官媒：習近平邀請

他怒嗆李榮浩「你也侵權跟我道歉」遭反擊

單依純發長文「2度向李榮浩道歉」

李榮浩怒發4連質問還諷刺單依純：牛逼團隊

廣州暴雨！高架橋盛滿水變洪流 兩天內還有短時強降雨

槓上李榮浩！單依純曾因未取鄧麗君歌曲版權哭1hr

全紅嬋19歲了！超時尚登「嘉人」雜誌封面

廣州暴雨「高架橋變高架河」上班族崩潰

「鄭習會」談什麼？　涉台學者估不提兩岸政治議程

又發微博！李榮浩公開對單依純索賠金額

李榮浩向吳向飛開最後一槍：律師蒐證中

頻繁奔走兩岸　民進黨大老洪奇昌以「觀光」名義赴福建交流

陸制裁日本挺台議員古屋圭司！　國台辦嗆：以儆效尤

黑龍江坍塌受困9人中「7死」

更多熱門

相關新聞

鄭習會4月登場　鄭麗文訪中行程、陣容曝光

鄭習會4月登場　鄭麗文訪中行程、陣容曝光

國民黨主席鄭麗文今（30日）確定獲得中共總書記習近平邀請，將於4月7日至4月12日期間率團訪問中國。黨中央對此次行程保密到家，原因在於國民黨也是受邀方，不宜主動說明太多行程細節，不過據了解，鄭麗文的隨行成員已定，除了三位副主席蕭旭岑、張榮恭以及李乾龍隨行，也還有大陸事務部主任張雅屏、文傳會主委尹乃菁、主席辦公室顧問李德維以及KMT Studio召集人連勝武。

總統府嗆擋軍購又急赴中　國民黨：鄭麗文的善意被視為敵意

總統府嗆擋軍購又急赴中　國民黨：鄭麗文的善意被視為敵意

徐國勇：台灣是主權獨立國家　走向國際不必透過中國

徐國勇：台灣是主權獨立國家　走向國際不必透過中國

鄭習會衝擊藍選情？　蔣萬安：必須對等尊嚴

鄭習會衝擊藍選情？　蔣萬安：必須對等尊嚴

綠：軍機軍艦還在繞　鄭習會只為分化台灣

綠：軍機軍艦還在繞　鄭習會只為分化台灣

關鍵字：

民進黨洪奇昌兩岸關係廈門平潭翔安機場金門

讀者迴響

熱門新聞

甩工讀生巴掌　男子遭送辦身分曝光

台南「暴力房仲」道歉了：公司、家人是無辜的

「49歲房仲經理」打工讀生巴掌　公司火速開除

日本9偶像私密片外流！破7500萬觀看　爆大混戰「全裸野球拳」

《大學生》女星淡出螢光幕「東區顧花店」！

房仲經理猛甩工讀生巴掌！幸福家秒開除　下午親上火線

即／高雄大貨車疑「內輪差」撞機車　女騎士慘死

惡房仲甩巴掌！幸福家喊「醫療費用全負責」：勸說道歉

綠營1縣市變數大！　沈富雄賭「一定換人」：沒換請大家吃到飽

單依純道歉沒用！李榮浩凌晨又開嗆提1警告

球場掌摑工讀生！起底惡房仲2次施暴「專打頭部」

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

9男女偶像「全裸玩野球拳」私密片外洩！男偶像謝罪

祈錦鈅「誰規定要結婚」突PO大肚片！

宋芸樺「緊牽高帥男友」穩交6年首度公開放閃！

更多

最夯影音

更多
聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨
破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面