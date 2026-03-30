綠議員索資「10年醫療糾紛紀錄」遭控查水表！蘇一峰怒告監察院

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林延鳳索資「10年醫療糾紛紀錄」遭控查水表！蘇一峰怒告監察院

▲蘇一峰怒控林延鳳『政治肉搜』，全案送監察院。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

▲蘇一峰怒控林延鳳「政治肉搜」，全案送監察院。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

記者閔文昱／綜合報導

胸腔科醫師蘇一峰今（30）日在臉書發文指出，已正式向監察院陳情申訴，指控民進黨台北市議員林延鳳濫用職權，要求台北市立聯合醫院陽明院區提供其過去10年的醫療相關紀錄，內容涵蓋所有遭檢舉、申訴及醫療糾紛、訴訟案件，甚至包括處理過程與內部會議紀錄，引發爭議。

蘇一峰表示，林延鳳以接受單一病患陳情為由，於3月24日向醫院發文索資，但公文內容卻要求提供其「所有過往負面紀錄」，包含案件日期、事由、處理過程與結果，甚至連會議紀錄都納入。他質疑，這樣的範圍明顯超出單一個案調查需要，「難道一紙公文就要交出上千名病患的資料？」

▲▼台北市議員林延鳳。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員林延鳳。（圖／記者李毓康攝）

質疑「政治肉搜」　控行政過當

蘇一峰直言，議員職責在於監督市政，而非針對特定醫師進行「身家調查」。他認為，此舉並非單純查證陳情案，而是蒐集個人負面資料進行政治操作，形同「政治肉搜」與行政過當，背離民意代表應有職責。

指涉違反個資法　憂醫療體系受衝擊

此外，蘇一峰也質疑該索資行為恐涉及違反《個人資料保護法》。他指出，雖然對方稱資料會去識別化，但公文已明確指名特定醫師，且要求「包山包海」的資料範圍，恐已逾越必要性原則，一旦醫院提供，可能構成違法洩漏個資。他更憂心，若類似情況成為常態，醫師恐因自保而採取防禦性醫療，最終影響病患權益。

蘇一峰強調，醫療糾紛應回歸專業評議與司法機制處理，不應受到政治介入。他並批評，若議員可隨意調閱醫師過往所有申訴紀錄，將形成對醫護人員的壓力與寒蟬效應，「這不是監督，而是公權力的暴力」。

對此，林延鳳則回應，相關索資是因接獲病患陳情，基於選民服務與查證職責向主管機關了解案情，目前尚未取得資料，也無洩漏個資問題。雙方說法分歧，全案已進入監察院陳情程序，後續發展備受關注。

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