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大陸 大陸焦點 特派現場

陸制裁日本挺台議員古屋圭司！　國台辦嗆：以儆效尤

▲▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮。20260114（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸外交部今（30）日宣佈，對日本眾議員古屋圭司進行「反制措施」，理由為「勾連台獨分裂勢力」。大陸國台辦隨後表態稱，古屋圭司嚴重干涉中國內政，嚴重損害中方主權和核心利益，大陸對此堅決反對，依法反制，「以儆效尤」。

身為「日華議員懇談會」會長的日本眾議員古屋圭司本（3）月16日率團訪問台灣，並在總統府與賴清德總統會面，以及出席第九屆「玉山論壇」開幕式等活動。古屋圭司當時強調，為了防止「台灣有事」等衝突發生，日本將持續與共享相同價值的國家加強合作，共同守護台灣及其民主，維護台海的和平與安全。

大陸外交部官網今早發布，對古屋圭司採取反制措施，自3月30日起，凍結其在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止大陸境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；對其不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

大陸外交部發言人毛寧今日於例行記者會上說，中方已就古屋圭司「竄訪中國台灣地區」，向日方提出嚴正交涉，並強調中方還將視情對其採取其他一切必要的懲治措施。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮也於晚間發布「答記者問」進行表態。她表示，中方對有關日本親台政客採取反制措施，是基於中國法律，捍衛國家利益，符合國際慣例的正義之舉。

朱鳳蓮強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線，古屋圭司執意同「台獨」分裂勢力持續勾連滋事，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中方主權和核心利益，「我們對此堅決反對，依法反制，以儆效尤」。

朱鳳蓮最後嚴詞痛批，「民進黨當局為一黨私利，奴顏婢膝貼靠外部勢力，數典忘祖出賣民族利益，必將遭到歷史的審判」。

▼日華議員懇談會會長古屋圭司出席「第九屆玉山論壇」。（圖／總統府提供）

▲▼日華懇會長古屋圭司出席外交部和台灣亞洲交流基金會合辦的「第九屆玉山論壇」。（圖／總統府提供）

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