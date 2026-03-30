　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

西班牙出手了！禁止美軍飛越領空攻伊朗

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

西班牙政府今（30）日宣布，已全面禁止參與對伊朗軍事行動的美國軍機進入其領空，並同步維持先前拒絕美方使用境內聯合運作軍事基地的立場，相關措施引發國際關注。

據路透社報導，西班牙國防部長羅夫雷斯（Margarita Robles）30日表示，政府不會允許任何與伊朗戰事相關的行動使用西班牙的軍事基地或空域，「無論是基地還是領空，都不予授權」。

西班牙媒體國家報（El Pais）引述軍方消息指出，此舉將迫使美國及相關軍機在前往中東執行任務時，需繞道避開西班牙，不過緊急情況仍可例外通行。

針對外界關注此決定是否衝擊美西關係，西班牙經濟部長庫耶爾波（Carlos Cuerpo）受訪時表示，這項措施延續政府既有政策，即不參與也不協助一場「單方面發動且違反國際法」的戰爭。

報導指出，西班牙首相桑傑士（Pedro Sanchez）近期多次公開批評美國與以色列對伊朗的軍事行動，形容其「魯莽且違法」，立場在歐洲國家中相當鮮明。

另一方面，美國總統川普曾警告，若西班牙持續拒絕提供基地支援，華府可能削減與馬德里的貿易往來，顯示雙方分歧持續升高。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 2313 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／屏東加油站大火！黑煙狂竄
又要發錢了！這一地「每人發6000」　最快5月就能拿到
西班牙出手了！禁止美軍飛越領空攻伊朗
「阿北吃飯很快」還吃夜市牛排　邱臣遠：這樣的人會貪汙？網戰翻
如末日電影！澳洲「血紅天空」異象嚇壞遊客　專家揭真相

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

西班牙出手了！禁止美軍飛越領空攻伊朗

伊朗首轟科威特命脈！海水淡化廠爆炸釀死　90%飲水安全亮紅燈

如末日電影！澳洲「血紅天空」異象嚇壞遊客　專家揭真相

伊拉克空軍基地遭襲！　運輸機破大洞「炸毀起火」慘況曝

俄羅斯驅逐英國外交官！　控從事間諜活動「命令14天內離境」

日本JR列車行駛中「車門突彈開」！　調查結果出爐

快訊／萬那杜發生規模7.3強震！　暫無海嘯警報

日本消防員下海當「風俗店小弟」！兼職3年爽賺58萬　下場曝光

大阪爆發山火！70多歲阿公割草「亂丟菸蒂」　6000㎡瞬間燒光

恐重演「黑鷹計畫」悲劇！川普評估打伊朗地面戰　美軍中東戰力僅5萬

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

憂柯文哲下一個是黃國昌　趙少康：藍白立委不敢放假怕被抓去關

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

白凱道破3萬人！吃屎哥鬧場喊「柯文哲貪汙」　她哽咽宣講被打斷

蔡壁如挺柯文哲選民眾黨主席　黃國昌：只要柯點頭可隨時回來接

西班牙出手了！禁止美軍飛越領空攻伊朗

伊朗首轟科威特命脈！海水淡化廠爆炸釀死　90%飲水安全亮紅燈

如末日電影！澳洲「血紅天空」異象嚇壞遊客　專家揭真相

伊拉克空軍基地遭襲！　運輸機破大洞「炸毀起火」慘況曝

俄羅斯驅逐英國外交官！　控從事間諜活動「命令14天內離境」

日本JR列車行駛中「車門突彈開」！　調查結果出爐

快訊／萬那杜發生規模7.3強震！　暫無海嘯警報

日本消防員下海當「風俗店小弟」！兼職3年爽賺58萬　下場曝光

大阪爆發山火！70多歲阿公割草「亂丟菸蒂」　6000㎡瞬間燒光

恐重演「黑鷹計畫」悲劇！川普評估打伊朗地面戰　美軍中東戰力僅5萬

頻繁奔走兩岸　民進黨大老洪奇昌以「觀光」名義赴福建交流

快訊／屏東萬丹加油站大火！濃煙烈焰狂竄　消防緊急灌救中

柯文哲一審判決後　可能的政治效應？

五月天嗨慶329成團日！　阿信突放話新專輯交給她

綠議員索資「10年醫療糾紛紀錄」遭控查水表！蘇一峰怒告監察院

又要發錢了！彰化花壇鄉擬「每人發6000」　最快5月就能拿到

粉絲敲碗超久、第一支花果香！絕不會出錯的必收質感香水

下載「LINE電腦版」要注意！　常見9假網址曝光：恐含惡意程式

陸委會喊話鄭麗文：勿迎合中共　避免落入統戰陷阱

西班牙出手了！禁止美軍飛越領空攻伊朗

【網友：無法反駁】印尼泡麵變湯麵女兒氣炸！　爸神回：筷子撈起就變乾

國際熱門新聞

3歲女童被吸入泳池排水孔　小腸扯出體外

伊朗首轟科威特命脈！海水淡化廠爆炸釀死

伊朗政權已更迭！　川普：原本那群死光了

即／萬那杜發生規模7.3強震！　暫無海嘯警報

伊朗議長：我們正陷入世界大戰

美軍「空中之眼」被炸爛　疑俄提供衛星情資

恐重演「黑鷹計畫」悲劇　美軍中東戰力僅5萬

美伊開戰意外贏家！　喀拉蚩港轉運量暴增

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！

伊朗證實！　革命衛隊海軍司令遭以色列擊斃

川普認了最想奪伊朗石油　點名占領哈爾克島

24小時連環轟！　以軍空襲伊朗多城

伊朗嗆正等著美軍　國際油價狂飆

巴基斯坦稱主辦美伊會談　伊朗嗆：把美軍地面部隊燒成灰

更多熱門

相關新聞

美參議員團赴中科院　國防部轉達立委意見「部分軍購付款未交貨」

美參議員團赴中科院　國防部轉達立委意見「部分軍購付款未交貨」

行政院提出1.25兆國防特別預算，但在野黨主張排除「商購」及「國內委製」，對外軍購也要有發價書才放行。美國聯邦參議員訪團今（30日）特地到中科院龍園院區研發展示館，參觀包括天弓四型飛彈、銳鳶二型無人機、勁蜂四型無人機等多項國產武器，動作不言而喻。國防部副部長徐斯儉致詞時「脫稿」，向訪團轉達一名立委說法，稱目前有部分軍購項目已經付款，但尚未交貨。另外，中科院人員受訪透露，訪團對無人機最感興趣。

川習會前的「國會挺台秀」　真能穩住台海嗎？

川習會前的「國會挺台秀」　真能穩住台海嗎？

川普擬派兵奪伊朗濃縮鈾　專家：戰爭拖更久

川普擬派兵奪伊朗濃縮鈾　專家：戰爭拖更久

美軍「空中之眼」被炸爛　疑俄提供衛星情資

美軍「空中之眼」被炸爛　疑俄提供衛星情資

不同調？盧拋軍購最少8千億　鄭麗文這樣說

不同調？盧拋軍購最少8千億　鄭麗文這樣說

關鍵字：

川普美國西班牙

讀者迴響

熱門新聞

甩工讀生巴掌　男子遭送辦身分曝光

台南「暴力房仲」道歉了：公司、家人是無辜的

「49歲房仲經理」打工讀生巴掌　公司火速開除

日本9偶像私密片外流！破7500萬觀看　爆大混戰「全裸野球拳」

房仲經理猛甩工讀生巴掌！幸福家秒開除　下午親上火線

《大學生》女星淡出螢光幕「東區顧花店」！

惡房仲甩巴掌！幸福家喊「醫療費用全負責」：勸說道歉

即／高雄大貨車疑「內輪差」撞機車　女騎士慘死

綠營1縣市變數大！　沈富雄賭「一定換人」：沒換請大家吃到飽

單依純道歉沒用！李榮浩凌晨又開嗆提1警告

球場掌摑工讀生！起底惡房仲2次施暴「專打頭部」

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

9男女偶像「全裸玩野球拳」私密片外洩！男偶像謝罪

祈錦鈅「誰規定要結婚」突PO大肚片！

宋芸樺「緊牽高帥男友」穩交6年首度公開放閃！

更多

最夯影音

更多
聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨
破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面