西班牙出手了！禁止美軍飛越領空攻伊朗

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者楊庭蒝／綜合報導

西班牙政府今（30）日宣布，已全面禁止參與對伊朗軍事行動的美國軍機進入其領空，並同步維持先前拒絕美方使用境內聯合運作軍事基地的立場，相關措施引發國際關注。

據路透社報導，西班牙國防部長羅夫雷斯（Margarita Robles）30日表示，政府不會允許任何與伊朗戰事相關的行動使用西班牙的軍事基地或空域，「無論是基地還是領空，都不予授權」。

西班牙媒體國家報（El Pais）引述軍方消息指出，此舉將迫使美國及相關軍機在前往中東執行任務時，需繞道避開西班牙，不過緊急情況仍可例外通行。

針對外界關注此決定是否衝擊美西關係，西班牙經濟部長庫耶爾波（Carlos Cuerpo）受訪時表示，這項措施延續政府既有政策，即不參與也不協助一場「單方面發動且違反國際法」的戰爭。

報導指出，西班牙首相桑傑士（Pedro Sanchez）近期多次公開批評美國與以色列對伊朗的軍事行動，形容其「魯莽且違法」，立場在歐洲國家中相當鮮明。

另一方面，美國總統川普曾警告，若西班牙持續拒絕提供基地支援，華府可能削減與馬德里的貿易往來，顯示雙方分歧持續升高。