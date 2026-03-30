鄭麗文訪中行程、陣容曝光　三位副主席、連家的「他」共同隨行

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（30日）確定獲得中共總書記習近平邀請，將於4月7日至4月12日期間率團訪問中國。黨中央對此次行程保密到家，原因在於國民黨也是受邀方，不宜主動說明太多行程細節，不過據了解，鄭麗文的隨行成員已定，除了三位副主席蕭旭岑、張榮恭以及李乾龍隨行，也還有大陸事務部主任張雅屏、文傳會主委尹乃菁、主席辦公室顧問李德維以及KMT Studio召集人連勝武。

鄭麗文上午臨時召開記者會時透露，是在「一小時前」才收到中共邀請前往中國大陸訪問，自己在2005年時，由連戰邀請加入國民黨，就是要推動破冰的歷史之旅，隨團擔任發言人，時隔超過二十年，是當年連戰的勇氣跟格局奠定國共平台，成為兩岸溝通的重要機制，發揮不可替代的關鍵作用，迎來馬英九執政八年的兩岸和平穩定，兩岸甚至非常罕見的外交休兵，令人唏噓不已，距離上次國民黨主席訪陸已經隔了十年，因此希望可以為兩岸和平跨出第一步。

鄭麗文說，從連戰到馬英九到她，都是在共同的政治基礎上，反對台獨堅持九二共識，避免戰爭與締造和平，她訪陸一分不多一分不少，在堅持九二共識反對台獨的基礎上，向世界證明兩岸不是終需一戰，可以憑著智慧與努力走出和平康莊大道。她強調，這些都是秉持黨章、也符合中華民國憲法規定跟精神，全世界都奉行一中政策與不支持台獨，包含長期盟友美國也是無論哪個政黨執政，都表達一貫且清楚的立場，符合全世界的一中政策，相信大家都不願意看到台海成為動亂來源。

根據目前的行程規劃，鄭麗文率團從上海落地後，會前往南京赴中山陵致意，接著回到上海，最後停留北京。而本次同行者包含蕭旭岑、張榮恭以及李乾龍三位副主席，以及黨務主管方面有大陸事務部主任張雅屏、文傳會主委尹乃菁、主席辦公室顧問李德維和KMT Studio召集人連勝武也都會陪同鄭麗文前往中國。

