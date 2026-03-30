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foodpanda併購案送件　Grab：Uber不參與營運、中資持股不逾5%

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda）

▲Grab宣布以6億美元買下台灣foodpanda。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

Grab宣布併購台灣foodpanda，3月27日向公平交易委員會遞交申請。外界質疑Uber為其最大股東，有壟斷市場疑慮，Grab首度回應，Uber不參與日常營運，目前股東過半來自美國，無持股比例超過5%的中國投資者。

Grab表示，3月27日已正式向公平交易委員會（TFTC）遞交擬收購foodpanda台灣業務申請。Grab集團執行長暨共同創辦人陳炳耀說：「我們相信健康、且具競爭力的市場環境對於創新與提供消費者優質的選擇至關重要。我們在台灣的重點，將放在為消費者提供高品質的服務，並為外送夥伴與商家創造永續的經濟機會。」

Grab也公開股東結構，其中超過一半來自美國，其次為日本、英國及新加坡。根據申報文件與公開資料（截至2026年1月31日），Uber持有約13%的普通股，但其投票權低於4%，並指出Uber的持股來自於2018年將其東南亞業務出售給Grab所取得，「Uber不參與Grab的日常營運，且Uber提名的Grab董事已迴避所有與台灣相關的董事會決策。」

Grab其他主要股東包括SoftBank（日本／英國），持有9.8%股權及2.6%投票權，以及Toyota Motor Corp（日本），持有5.4%股權及1.4%投票權。目前Grab並無已知持股比例超過5%的中國機構投資者。

Grab表示董事會由來自新加坡、南韓、英國及美國的國際商業領袖組成，其中包含5位獨立董事，且為確保台灣市場相關決策的獨立性，Uber所提名之董事未參與任何與台灣相關的討論。

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