總統府嗆擋軍購又急赴中　國民黨：鄭麗文的善意被視為敵意

▲中國國家主席習近平、中國國民黨主席鄭麗文。（圖／路透）

記者鄭佩玟／台北報導

中共今（30日）宣布國民黨主席鄭麗文將於4月7日至12日訪中，可能在北京會見中共領導人習近平，總統府發言人郭雅慧對此表示，在立法院仍不願審查總預算及國防特別條例預算的此時此刻，國人應該更期待鄭進一步說明，為什麼在此狀況下積極到中國進行這樣的見面。國民黨傍晚反擊，國民黨鄭麗文主席釋出的善意，總統府卻視為敵意，如何讓國人相信，民進黨真有誠意處理兩岸問題。

國民黨表示，總統府不思如何正面看待任何有助降低風險、減少誤判的兩岸互動，反而急著把立法院預算審議與兩岸交流刻意綁在一起。鄭麗文主席釋出的善意，總統府卻視為敵意？總統府若對任何對話契機都先以政治眼光解讀，又如何讓國人相信，民進黨真有誠意處理兩岸問題？

國民黨說，立法院對預算案與特別條例的審查，本就是憲政體制下的正常監督程序。民進黨一遇到監督，就把一切都抹成「卡預算」。難道只要不是民進黨主導的路線，通通都該被打成問題？這種把國會監督與兩岸事務混為一談的說法，真正暴露的，不是總統府對國安有多重視，而是民進黨對民主監督有多不耐、對兩岸問題有多無力。

國民黨指出，鄭麗文主席已清楚表明，此次訪問大陸，是在國民黨既定政策「堅持九二共識、反對台獨」基礎上，向台灣人民與全世界證明，兩岸不是終須一戰，兩岸不需要兵凶戰危，而是可以憑藉智慧與努力，共同走出和平的康莊大道；反觀總統府的回應，除了質疑、抹黑、扣帽，仍舊沒有回答台灣人民最關心的問題，民進黨執政至今，除了升高對立、堆高風險之外，究竟為兩岸和平做了什麼？

國民黨提及，鄭麗文主席也表達，無論行前或行後，都願意與賴清德總統見面交換意見。若總統府真有誠意面對兩岸局勢，就應以開放、務實態度看待溝通與交流，而不是一面高喊民主，一面排斥對話；一面宣稱重視和平，一面把所有努力降低衝突的人都打成可疑對象。真正令人憂心的，不是有人願意為和平尋路，而是執政者除了政治操作，已經拿不出處理兩岸問題的能力與方案。