幸福家動粗男經理遭火速解雇！人事令公告曝光

▲ 亞太球場傳出觀眾攻擊工讀生事件，聯盟已介入處理並報警提告。（圖／球迷授權提供，請勿隨意翻拍）



記者楊庭蒝／綜合報導

台南亞太國際棒球場29日晚間爆發球迷毆打工作人員事件，引發社會公憤。一名49歲蔣姓男子因不滿離場動線引導，竟當眾掌摑一名20歲的蔡姓場管工讀生。蔣男事後遭網友肉搜出為「幸福家不動產」儲備經理，對此，幸福家事業集團今（30）日正式發布人事令公告，宣布即日起解除蔣男職務，並終止雙方承攬契約。

人事公告曝光：嚴重違反規定義不容辭



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根據幸福家不動產稍早在臉書粉絲專頁發出的正式公告（文號：115 總 015），內容明確指出，原任職於「湖美加盟店」的蔣姓儲備經理，因於外發生不當暴力行為，嚴重違反公司規定。

公告中指出，自民國115年3 月30日起，正式解除其公司職務，並終止雙方之承攬契約。

▲幸福家不動產最新人事令公告。（圖／翻攝自Facebook／幸福家不動產）



火爆男不滿動線 竟對 20 歲工讀生揮掌

回顧整起事件，29日晚間亞太棒球場正進行職棒賽事，現場因動線管制，蔡姓工讀生依職責勸導蔣男返回座位，不料蔣男情緒失控，竟揮掌攻擊蔡姓工讀生左臉，造成其臉部挫傷受傷。

台南市警三分局獲報後迅速到場將蔣男帶回調查，全案依傷害罪嫌偵辦。受害工讀生也在聯盟主管陪同下前往驗傷，並堅持提起訴訟。中華職棒聯盟事後亦發出強力聲明，強調拒絕任何暴力行為，並將蔣男列入球場「黑名單」，永世禁止進入球場觀賽。

幸福家火速止血 召開記者會致歉



事件發酵後，網友灌爆幸福家不動產粉絲專頁。公司方第一時間在臉書表態終止聘僱，並於今日下午2時在總管理處召開記者會向社會大眾致歉。

幸福家表示，公司一向秉持尊重、理性的服務原則，對於員工在私人時間發生的不當個人行為深感遺憾。除了即刻下達解雇的人事命令外，也將加強內部員工的法律與情緒管理教育，避免類似損害企業形象與社會安全之事件再次發生。