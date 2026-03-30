桃園蘆竹區慈母宮2026媽祖文化節　創意舞蹈競賽成績揭曉

▲中壢藝術舞蹈團於媽祖女神組拿下首獎。（圖／慈母宫提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市蘆竹區慈母宮慶主神媽祖生日及青年節，舉辦 2026「桃園先民文化祭」及「媽祖文化節創意舞蹈競賽」，29日溫馨登場。韓籍新住民朴婕瑀宮主表示，媽祖文化節創意舞蹈競賽今年是第3屆舉辦，為跨越國籍、融合慈悲與藝術的文化盛事，透過舞蹈競賽，看見認真做自己的姐妹，帶來正能量。

▲法務部次長黃世杰(右二)說，慈母宮媽祖文化節創意舞蹈競賽，展現多元文化。（圖／慈母宫提供）

法務部次長黃世杰說，桃園市是一座友善新住民的城市，展現多元文化，蘆竹區慈母宮慶主神媽祖生及青年節，舉辦「桃園先民文化祭」發揚媽祖慈悲護眾精神，而媽祖文化節創意舞蹈競賽吸引新住民姐妹和在地婦女參賽，展現活力和健康。

▲慈母宮媽祖文化節創意舞蹈競賽中，榮譽主委駱啟明(左三)為活動開鑼。（圖／慈母宫提供）

連續3年力挺此活動的市議員張桂棉和表示，「媽祖文化節創意舞蹈競賽」中，看到很多新住民姐妹們一起來共襄盛舉，感受到媽祖的慈悲心，也是媽祖和居住在台灣各地的新住民好朋友結善緣的活動。

▲韓籍新住民朴婕瑀宮主(左一)表示，媽祖文化節創意舞蹈競賽，看見認真做自己的姐妹。（圖／慈母宫提供）

蘆竹區慈母宮「媽祖文化節創意舞蹈競賽」，今年除了「女神組」特別增設「青年組」與「護佑組」，讓傳統廟會轉化為跨世代的藝術舞台。本次賽事獎項名稱別出心裁，融入了媽祖信仰的守護意象，增添不少「神氣感」。

2026 媽祖文化節創意舞蹈競賽獲獎名單如下：

【媽祖女神組】

首獎【女神之巔】： 中壢藝術舞蹈團（舞名：鳳鳴朝陽吉祥如意慶太平）

貳獎【慈輝映照】： 羅碧珍舞蹈團（舞名：湯圓舞）

參獎【風華絕代】： 舞動佳人舞蹈團（舞名：台灣追想曲）

巧思女神獎： 蝶飛舞蹈、花樣年華舞蹈班

霓裳神韻獎： 越來越好、雅均藝術舞蹈團

優雅丰采獎： 文化舞團

神氣可嘉獎： 椒佼者藝文律動協會、蘋果舞蹈班、中正光興國標舞蹈社、戰舞霓裳、舞韻天使舞蹈團、茄明眉飛色舞舞蹈班、就是愛跳舞、厚德愛心協會舞蹈隊、OBS水美眉、活力健康舞蹈班

【媽祖青年組】

首獎【聖后領航】： 嘎巴咧原住民舞蹈團（舞名：原民文化之美）

【媽祖護佑組】

首獎【神采奇蹟】： THE NEXT WOW（舞名：THE NEXT WOW）

貳獎【御風少年】： SHOOTING STAR（舞名：Kpop組曲

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▲慈母宮2026媽祖文化節創意舞蹈競賽，參賽熱絡。（圖／慈母宫提供）

包括：法務部次長黃世杰、市議員張桂棉、陳美梅、慈母宮宮主朴婕瑀、榮譽主委駱啟明、主任委員侯居安、立委牛煦廷辦公室主任唐世君、市議員林政賢、錢龍、許清順服務團隊、鴻喜集團總經理賈凱傑賢伉儷等人士出席活動。