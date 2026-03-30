國手搖籃背後神隊友　台塩贊助全中運用水強化選手補給戰力

▲台塩海洋鹼性離子水獲選全中運指定用水，力挺近1.8萬名選手。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全台最具指標性的青年體育盛會「2026年全國中等學校運動會」將於4月18日至23日在嘉義縣登場，台塩公司宣布贊助千箱「台塩海洋鹼性離子水」，成為本屆賽事指定用水，為21項競賽、近1萬8000名選手提供穩定補給，力挺台灣體育新秀全力發揮。

台塩公司董事長丁彥哲表示，全中運是培育未來國手的重要舞台，台塩長期關注健康與體育發展，此次再度投入資源支持青年選手，希望透過優質補水，協助選手在高強度競賽中維持最佳狀態，為台灣體壇注入持續向前的能量。

台塩指出，「台塩海洋鹼性離子水」為台灣首支鹼性機能水，取自台灣海峽純淨海水，經離子交換膜電透析與三效蒸發製程處理，保留海洋微量元素，口感甘甜順口，上市至今已超過20年，深受市場與運動族群肯定。

此外，該產品因具備快速解渴特性，也獲多位運動員青睞，包括奧運桌球國手鄭怡靜、程銘志等，皆在備戰與比賽期間作為日常補給來源，陪伴選手征戰國際賽事。

本屆全中運將於嘉義縣立體育館、棒球場及中正大學等多處場館舉行，台塩也邀請民眾一同關注賽事、為青年選手加油。同步推出「質感．好水」抽獎活動，至9月30日前購買產品並登錄發票，即有機會抽中iPhone 17及現金等獎項，吸引消費者參與。台塩表示，未來將持續支持台灣體育發展，讓健康與運動結合，陪伴更多選手邁向國際舞台。