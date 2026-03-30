美參議員團赴中科院　國防部轉達立委意見「部分軍購付款未交貨」

▲美參議員訪問團在國安會秘書長吳釗燮（右五）陪同下前往中科院參觀。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／桃園報導

行政院提出1.25兆國防特別條例，但在野黨主張排除「商購」及「國內委製」，對外軍購也要有發價書才放行。美國聯邦參議員訪團今（30日）特地到中科院龍園院區研發展示館，參觀包括天弓四型飛彈、銳鳶二型無人機、勁蜂四型無人機等多項國產武器，動作不言而喻。國防部副部長徐斯儉致詞時「脫稿」，表示受國防部長顧立雄委託，向訪團轉達有位立委說法，「稱目前有部分軍購項目已經付款，但尚未交貨」。另外，中科院人員受訪透露，訪團對無人機最感興趣。

行政院編列1.25兆預算建置「台灣之盾」、引進高科技與AI提升指管系統、打造非紅供應鏈，分8年就對外採購、商購及國內委製來達成，包括籌購逾20萬架各類型無人機、無人艇，並透過長期、大量訂單帶動產業投資。但在野黨鑑於先前商購及國內委製傳多項弊案，不願放行，同時也認為應待國防部拿到美國授權的武器發價書後，才能採購。目前院版的特別條例及藍白各自版本，多項條文在立法院協商冷凍期階段。

在藍白強硬立場下，當美國聯邦參議員訪團30日凌晨抵台，上午會見總統賴清德後，特地到位在桃園龍潭的中科院龍園院區研發展示館參觀，動作不言而喻。此次參議院訪團成員包括美國參議院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）、共和黨參議員匡希恆（John Curtis）、共和黨參議員堤里斯（Thom Tillis）、羅珊（Jacky Rosen）；他們在國安會秘書長吳釗燮、副秘書長趙怡翔、徐斯儉、中科院院長李世強中將等接待下，參觀包括天弓四型飛彈、銳鳶二型無人機、勁蜂四型無人機等多項國產武器。中科院人員受訪透露，訪團對無人機最感興趣。

▲美參議院團聽取中科院人員說明武器裝備。（圖／記者蘇靖宸攝）

徐斯儉致詞時表示，台灣正面臨日益嚴峻的安全挑戰，亟需強化防衛韌性與不對稱戰力，美國對台軍售不僅能提升台灣自我防衛能力，更有助於維護印太區域和平穩定。我國近期向美國提出的軍售案，已完成部分案項的知會國會程序，但仍有若干案子尚待進入程序，我方希望美國政府能加速尚未知會國會案項的程序，如此對我爭取特別預算，會有很大的幫助。

徐斯儉提到，依陸委會3月26日公布民調結果顯示，逾七成民眾支持政府增加國防預算，反映我國強化自我防衛的決心已成為當前民意的主流認知。天弓四型防空飛彈系統即為中科院研發的新一代中遠程防空飛彈，相關關鍵科技的研發，是我國國防自主生產能力最佳的佐證，值得台灣社會及各政黨持續給予支持。

徐斯儉說，他藉此機會再次呼籲朝野各政黨以國家整體利益為優先，凝聚跨黨派共識，支持行政院版本的8年1.25 兆元國防特別條例，向國際展現台灣守護印太和平與穩定的承諾與決心。

接著，徐斯儉表示，請容許他短暫脫稿，稍早他在YouTube上觀看顧立雄在立法院接受質詢的影片，其中一位立委要求部長有機會與參議員會面時，轉達以下事項，但顧表示目前沒有機會，所以後來委派他轉達，所以他現在重複那位委員的提問：「目前仍有部分軍購項目已經付款但尚未交貨。」這位委員請國防部向參議員傳達這個訊息。