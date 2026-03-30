10元的力量　雲林小兄妹存錢助弱勢學童圓夢！祖孫三代捐12萬

▲75歲蘇碧鳳阿嬤、黃政明阿公帶著孫子一起捐贈儲蓄三年的撲滿，蘇碧鳳阿嬤加碼力挺贊助家扶10萬元助學金，讓這祖孫助人的事蹟傳為佳話。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

兒童節前夕，在雲林家扶中心出現溫馨一幕，75歲阿嬤蘇碧鳳與兩名孫子黃得銓、黃亮宸合力抱著沉甸甸的撲滿前來捐款，祖孫三代以行動傳遞善意，為弱勢學童的求學之路挹注溫暖力量。現場由阿公黃政明陪同，氣氛溫馨感人，也為即將到來的兒童節增添別具意義的祝福。

阿公黃政明笑著說，撲滿裡多是50元與10元硬幣，是得銓與亮宸近三年來一點一滴存下來的成果，只要有零錢就投入撲滿，累積至今已相當可觀，「小錢存久了，也能變成幫助別人的大力量」，祖孫決定將這份心意全數捐出，作為家扶弱勢學童的助學金。

蘇碧鳳表示，看到孫子從小養成儲蓄習慣，更在長輩引導下懂得分享與付出，讓她十分欣慰，也當場加碼捐出10萬元助學金響應。她認為，長輩應以身作則，透過身教與言教讓孩子懂得惜福與行善，把資源分享給需要的人，這比任何課堂教育都更深刻。

現年75歲的蘇碧鳳指出，雲林家扶中心長期協助經濟弱勢家庭，不僅提供學費補助，面對急難時也伸出援手，從醫療到生活物資都給予支持，令人敬佩，因此更堅定她投入公益的心。

家扶中心主任廖志文表示，感謝黃家祖孫三代共同投入公益，讓孩子從小學習關懷社會。得銓分享，每次有零錢就會想到存進撲滿，看到撲滿越來越重，也更有成就感；亮宸則笑說，未來升上國中還要繼續存錢再捐，「希望主任下次還能再來收」，童言童語逗得現場笑聲不斷。

經清點，得銓撲滿共計1萬1385元，亮宸則為1萬1165元，加上阿嬤捐贈的10萬元，祖孫三代合計捐出12萬2550元助學金。這份來自日常累積的善意，不僅為弱勢學童帶來實質幫助，也讓「助人」的種子在孩子心中悄然萌芽，在兒童節前夕綻放出最純真的光芒。

▲兒童節前夕，蘇碧鳳阿嬤(右)與兩位孫子黃得銓(右二)、黃亮宸(左二)兄妹共同握著好重撲滿，開心捐贈給雲林家扶中心。（圖／記者游瓊華翻攝）